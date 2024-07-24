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Onları Çok Sevsek de Bir Patili Dostla Beraber Yaşamanın 12 Zorluğu

etiket Onları Çok Sevsek de Bir Patili Dostla Beraber Yaşamanın 12 Zorluğu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 18:01

Patili dostlarımızı çok seviyoruz ancak evde onlarla birlikte yaşamak zaman zaman zor olabiliyor. Bu içeriğimizde o zor yanlardan bahsettik...

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1. Tatil planlarını ona göre yapmak zorundasınız.

Tatile gidecekseniz ilk önce patili dostunuzu yanınızda götürüp götüremeyeceğinize veya götüremeyecekseniz de onu nereye emanet edeceğinize karar vermelisiniz. Eğer içinize sinen bir yer bulamazsanız ne tatile çıkabilir ne de çıktığınız tatilin keyfine varabilirsiniz.

2. Ortada onun ağzına alabileceği bir şey bırakmamalısınız.

imgur.com

Ortada bırakacağınız ufak parçalar bir anda onun çiğneyip yutacağı bir şeye dönüşebilir. Bu nedenle ortada ne bıraktığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekir. Olası bir yutma durumunda büyük sorunlar yaşayabilir, patili dostunuzun canını tehlikeye atabilirsiniz.

3. Yemeklerinizi asla tek başınıza yiyemezsiniz.

Ne yiyor olursanız olun sizi yemek masasında gördüğü an hemen yanınızda biter ve şapşal bakışlarıyla sizi rahat bırakmayarak bir şeyler vermenizi bekler. Ancak her yemeği ona veremeyeceğinizi biliyorsunuzdur. Bu nedenle yemek yemek çok zorlaşır.

4. “Bu gece arkadaşımda kalayım” diye bir şey söz konusu olamaz.

Eğer evde patili dostunuzla birlikte kalabilecek biri yoksa geceyi evde tek başına geçiremeyeceğini bilirsiniz. Bu nedenle spontane kalma planları yapmak pek mümkün olmaz. Veya kalacağınız yere onu da götürmeyi düşünürsünüz.

5. Eve gelen misafirlerle iyi anlaşacaklarını umarsınız.

Eve kim gelirse gelsin ilk düşüneceğiniz şeyler arasında “Patili dostumla anlaşabilir mi? Patili dostum ondan hoşlanmazsa ne yaparım?” gibi endişeler yer alır. Eğer iyi anlaşırlarsa da sizden mutlusu olmaz.

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6. Nevresim takımlarının yırtılabileceğini göze alırsınız.

Bazı patili dostların en sevdiği şeylerden biri de nevresim takımlarını ısırmaktır. Bu nedenle patili dostuyla birlikte yaşayan birçok kişinin her nevresim setinde ufak delikler vardır. Üzücü ama ne yapalım…

7. Veteriner kontrollerini aksatmamanız gerekir.

Patili dostunuzun düzenli veteriner kontrollerinin yapılması gerekiyor. Olası bir hastalığın erken teşhisinin yapılması açısından bu kontroller oldukça önemli.

8. Onun için en iyi mamayı bulmalısınızdır.

Mamalar patili dostlarımızın tüy ve genel sağlığını etkiler. Bu nedenle onun mide hassasiyetini, alerjilerini göz önünde bulundurarak mama seçmelisiniz. Onun sağlığı her şeyden önemli!

9. Evde olmadığınızda onun ne yaptığını düşünür durursunuz.

İşe gittiğinizde veya dışarı çıktığınızda aklınızın bir köşesinde “Acaba şu an evde tek başına ne yapıyor?” düşünceleri vardır. Onun iyi olduğundan emin olmadığınız sürece içiniz rahat etmez, biliyoruz.

10. Özellikle de siyah kıyafetleriniz bol bol tüy olur.

10. Özellikle de siyah kıyafetleriniz bol bol tüy olur.

Dışarı çıkmadan önce patili dostunuzla vedalaşıp onu mıncıklayarak seviyorsanız üstünüzün tüy olmasından kaçamazsınız. Ne diyebiliriz ki, ömrü tüyleri kadar fazla olsun!

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11. Çok uykunuz olduğu anlarda havlayabilecekleri ihtimalini kabul etmek zorundasınızdır.

Tıpkı bebeklerin zamansız ağlamalarına yapacak bir şey olmadığı gibi patili dostunuzun da zamansız havlamaları olacaktır. Bunu önlemek çoğu zaman çok zor oluyor, özellikle de önleyecek gücünüz kalmayacak kadar yorgun olduğunuzda. Bu gibi anlarda ödül mamasıyla kandırmak bir işe yarayabilir…

12. Ne kadar yorgun olursanız olun günlük yürüyüşleri için vakit ayırırsınız.

Aslında hayatınıza bir patili dostu dahil ettiğinizde bu maddeyi önceden kabullenmiş olursunuz. Çünkü onun enerjisini atmak ve sosyalleşmek için yürüyüşlere ihtiyacı olduğunu bilirsiniz. Ayrıca onun için günün en güzel saatinin bu yürüyüşler olduğunu hatırlatmaya bile gerek yok!

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