Onları Çok Sevsek de Bir Patili Dostla Beraber Yaşamanın 12 Zorluğu
Onları Çok Sevsek de Bir Patili Dostla Beraber Yaşamanın 12 Zorluğu
Patili dostlarımızı çok seviyoruz ancak evde onlarla birlikte yaşamak zaman zaman zor olabiliyor. Bu içeriğimizde o zor yanlardan bahsettik...
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1. Tatil planlarını ona göre yapmak zorundasınız.
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2. Ortada onun ağzına alabileceği bir şey bırakmamalısınız.
3. Yemeklerinizi asla tek başınıza yiyemezsiniz.
4. “Bu gece arkadaşımda kalayım” diye bir şey söz konusu olamaz.
5. Eve gelen misafirlerle iyi anlaşacaklarını umarsınız.
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6. Nevresim takımlarının yırtılabileceğini göze alırsınız.
7. Veteriner kontrollerini aksatmamanız gerekir.
8. Onun için en iyi mamayı bulmalısınızdır.
9. Evde olmadığınızda onun ne yaptığını düşünür durursunuz.
10. Özellikle de siyah kıyafetleriniz bol bol tüy olur.
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