Onları Çok Sevsek de Bir Patili Dostla Beraber Yaşamanın 12 Zorluğu

Aslında hayatınıza bir patili dostu dahil ettiğinizde bu maddeyi önceden kabullenmiş olursunuz. Çünkü onun enerjisini atmak ve sosyalleşmek için yürüyüşlere ihtiyacı olduğunu bilirsiniz. Ayrıca onun için günün en güzel saatinin bu yürüyüşler olduğunu hatırlatmaya bile gerek yok!