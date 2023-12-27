Okuma Alışkanlıklarına Göre Hangi Yazar Senin Ruh İkizin?
Okuma Alışkanlıklarına Göre Hangi Yazar Senin Ruh İkizin?
Bize biraz okuma alışkanlıklarından bahset, senin ruh ikizin olan yazarı söyleyelim!
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle söyle bakalım, bunlardan hangisi senin için ideal bir okuma ortamı?
2. Peki bu türlerden hangisi seni daha çok kendine çekiyor?
3. Genellikle okumaya karar verdiğin bir kitabı nasıl seçiyorsun diye sorsak?
4. Hangi tür kitap kapağı o kitabı eline almana sebep olabilir?
5. Bir kitapta bunlardan hangisini o kitabı senin için daha keyifli kılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Seni bir hikayenin içine daha çok çeken şey nedir: iyi geliştirilmiş karakterler mi, yoksa karmaşık bir olay örgüsü mü?
7. Şimdi de söyle bakalım, günün hangi vaktinde okuma yapmayı tercih ediyorsun?
8. Son olarak, sence bir kitabın nasıl bir sonu olmalı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"yaşar kemalş" ben hiç okumadım aga
Ahmet Ümit. Bab-ı esrar'dan sonra kitapları pek sarmasa da şu sıra @arwen'imin bana yolladığı "Beyoğlu'nun en güzel abisi" kitabını okumaktayım 🥰
senin ruh ikizin olan yazar Ahmet Ümit! Çünkü sen sürükleyici gizemlerin ve zekice kurgulanmış olayların insanısın. Ahmet Ümit de gerilim dolu polisiye roman... Devamını Gör