Okuma Alışkanlıklarına Göre Hangi Yazar Senin Ruh İkizin?

Verdiğin cevaplara göre senin ruh ikizin olan yazar Orhan Pamuk. Çünkü sen bir kitapta öncelikle derin bir tema arayışı içerisindesin. Kimlik karmaşası, aşk ve toplumsal değişimlerin karmaşıklığı içerisinde seni bir yolculuğu çıkaran ve zarif bir anlatıma sahip bir kitabı başka hiçbir şeye değişmezsin. Usta bir hikaye anlatıcının gözünden düşündürücü bir edebi maceraya çıkmaz senin için paha biçilemez.