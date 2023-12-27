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Okuma Alışkanlıklarına Göre Hangi Yazar Senin Ruh İkizin?

etiket Okuma Alışkanlıklarına Göre Hangi Yazar Senin Ruh İkizin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 09:01

Bize biraz okuma alışkanlıklarından bahset, senin ruh ikizin olan yazarı söyleyelim! 

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, bunlardan hangisi senin için ideal bir okuma ortamı?

2. Peki bu türlerden hangisi seni daha çok kendine çekiyor?

3. Genellikle okumaya karar verdiğin bir kitabı nasıl seçiyorsun diye sorsak?

4. Hangi tür kitap kapağı o kitabı eline almana sebep olabilir?

5. Bir kitapta bunlardan hangisini o kitabı senin için daha keyifli kılıyor?

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6. Seni bir hikayenin içine daha çok çeken şey nedir: iyi geliştirilmiş karakterler mi, yoksa karmaşık bir olay örgüsü mü?

7. Şimdi de söyle bakalım, günün hangi vaktinde okuma yapmayı tercih ediyorsun?

8. Son olarak, sence bir kitabın nasıl bir sonu olmalı?

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"Ahmet Ümit" çıktı!

"Ahmet Ümit" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh ikizin olan yazar Ahmet Ümit! Çünkü sen sürükleyici gizemlerin ve zekice kurgulanmış olayların insanısın. Ahmet Ümit de gerilim dolu polisiye romanları ile sana tam aradığını sunabilecek bir yazar. Onun kitaplarındaki girift gizem öğeleri ve ilgi çekici karakteri ile adeta büyüleneceksin. Zengin kültürel manzaraların arka planında yer alan heyecan verici hikayeler seni bekliyor.

"Orhan Pamuk" çıktı!

"Orhan Pamuk" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh ikizin olan yazar Orhan Pamuk. Çünkü sen bir kitapta öncelikle derin bir tema arayışı içerisindesin. Kimlik karmaşası, aşk ve toplumsal değişimlerin karmaşıklığı içerisinde seni bir yolculuğu çıkaran ve zarif bir anlatıma sahip bir kitabı başka hiçbir şeye değişmezsin. Usta bir hikaye anlatıcının gözünden düşündürücü bir edebi maceraya çıkmaz senin için paha biçilemez.

"Yaşar Kemal" çıktı!

"Yaşar Kemal" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh ikizin olan yazar Yaşar Kemal! Çünkü sen biraz mizahla ve nükteyle yoğrulmuş neşeli masalların insanısın. Samimi, insanı gülümseten ve insanın en doğal halini derin bir anlatım ile birleştiren, aynı zamanda zekice ve iyi bir hikaye anlatma becerisiyle harmanlanmış bir kitap arıyorsan doğru adresin Yaşar Kemal olduğunu bilmelisin. Onun keyifli anlatımları ve karakterlerinin sıcaklığıyla büyülenmemek elde değil.

"Elif Şafak" çıktı!

"Elif Şafak" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh ikizin olan yazar Elif Şafak! Zengin karakterlere ve karmaşık olay örgüsüne sahip çağdaş anlatılar arzuluyorsan ruh eşinin Elif Şafak olması çok doğal. Şafak'ın kendine özgü bir anlatım tarzı ve kültürel etkileri harmanlayan eserleri, farklı temaları irdeleyerek büyüleyici ve düşündürücü bir okuma deneyimi sunuyor. Geçmişle günümüz arasında köprü kuran, evrensel temaları derinlik ve empatiyle ele alan masallar senin aslında aradığın şey. Neyse ki doğru adrestesin.

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"yaşar kemalş" ben hiç okumadım aga

mamamia

Ahmet Ümit. Bab-ı esrar'dan sonra kitapları pek sarmasa da şu sıra @arwen'imin bana yolladığı "Beyoğlu'nun en güzel abisi" kitabını okumaktayım 🥰

Nurcan Güneri

senin ruh ikizin olan yazar Ahmet Ümit! Çünkü sen sürükleyici gizemlerin ve zekice kurgulanmış olayların insanısın. Ahmet Ümit de gerilim dolu polisiye roman... Devamını Gör