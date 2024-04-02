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Ödemelerde Yetersiz Kalınca Artırdı: TCMB, FAST İşlem Limitini Yükseltti

Ödemelerde Yetersiz Kalınca Artırdı: TCMB, FAST İşlem Limitini Yükseltti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.04.2024 - 10:12

FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.

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Enflasyondaki yükselişle banknotların da yetersiz kaldığı ödeme sistemlerinde dijital ödeme sistemlerinin artmasıyla FAST limitleri yetersiz kalmıştı.

Enflasyondaki yükselişle banknotların da yetersiz kaldığı ödeme sistemlerinde dijital ödeme sistemlerinin artmasıyla FAST limitleri yetersiz kalmıştı.

TCMB, FAST işlem tutar limitini yükseltti.

TCMB, FAST işlem tutar limitini yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada, 'Yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlamakta olup alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

2023 yılı aralık ayında planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilecektir.' denildi.

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