Ödemelerde Yetersiz Kalınca Artırdı: TCMB, FAST İşlem Limitini Yükseltti
Ödemelerde Yetersiz Kalınca Artırdı: TCMB, FAST İşlem Limitini Yükseltti
FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.
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Enflasyondaki yükselişle banknotların da yetersiz kaldığı ödeme sistemlerinde dijital ödeme sistemlerinin artmasıyla FAST limitleri yetersiz kalmıştı.
TCMB, FAST işlem tutar limitini yükseltti.
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