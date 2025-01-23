NVIDIA, Dünyanın Yapay Zekasına Güç Veriyor: RTX Destekli Yapay Zeka ile En Gelişmiş Deneyimi Yaşayın!
NVIDIA, Dünyanın Yapay Zekasına Güç Veriyor: RTX Destekli Yapay Zeka ile En Gelişmiş Deneyimi Yaşayın!
Yapay Zeka (AI) destekli bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlardan bahsettiğimizde, en iyileri NVIDIA GeForce RTX™ ekran kartlarını kullanır. Bu ekran kartları, en üst düzey yapay zeka yeniliklerini yönlendiren aynı teknolojiye sahiptir ve size olağanüstü şeyler yapma gücü sunar. İster okul, ister iş, oyun, içerik oluşturma ya da eğlence için olsun, RTX destekli yapay zeka, bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda en gelişmiş yapay zeka deneyimlerini sunar.
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NVIDIA DLSS ile en sevdiğiniz oyunlarda en yüksek FPS ve en iyi görsel kalitenin tadını çıkarın
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RTX destekli yapay zeka sayesinde uygulama kullanmaktan dizi izlemeye kadar yaptığınız her şey daha akıllı, hızlı ve eğlenceli hale gelir.
Yapay zeka ile en hızlı şekilde içerik oluştur ve iş akışını keyfini çıkar
Dersler daha hızlı çalışılır ve tamamlanır
Taşınabilir, en güçlü ve sessiz deneyim
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RTX ile klasik oyunları yeniden canlandırın
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