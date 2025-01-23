NVIDIA, Dünyanın Yapay Zekasına Güç Veriyor: RTX Destekli Yapay Zeka ile En Gelişmiş Deneyimi Yaşayın!

GeForce RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlar ve bilgisayarlar, onlarca STEM aracı ve uygulaması için ekran kartı hızlandırması sunar, böylece bilgisayar laboratuvarından çıkıp ödevlerinizi daha erken tamamlayabilirsiniz. GeForce RTX ile hem giriş seviyesi hem de ileri düzey derslere hazır olacaksınız. Daha hızlı çalışabilir ve ödevlerinizi yanınızda taşıyabilir, böylece ilginizi çeken konuları keşfetmek için daha fazla zaman bulabilirsiniz.