Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
NVIDIA, Dünyanın Yapay Zekasına Güç Veriyor: RTX Destekli Yapay Zeka ile En Gelişmiş Deneyimi Yaşayın!

NVIDIA, Dünyanın Yapay Zekasına Güç Veriyor: RTX Destekli Yapay Zeka ile En Gelişmiş Deneyimi Yaşayın!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
23.01.2025 - 15:02

Yapay Zeka (AI) destekli bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlardan bahsettiğimizde, en iyileri NVIDIA GeForce RTX™ ekran kartlarını kullanır. Bu ekran kartları, en üst düzey yapay zeka yeniliklerini yönlendiren aynı teknolojiye sahiptir ve size olağanüstü şeyler yapma gücü sunar. İster okul, ister iş, oyun, içerik oluşturma ya da eğlence için olsun, RTX destekli yapay zeka, bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda en gelişmiş yapay zeka deneyimlerini sunar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NVIDIA DLSS ile en sevdiğiniz oyunlarda en yüksek FPS ve en iyi görsel kalitenin tadını çıkarın

RTX destekli yapay zeka sayesinde uygulama kullanmaktan dizi izlemeye kadar yaptığınız her şey daha akıllı, hızlı ve eğlenceli hale gelir.

Yapay zeka ile en hızlı şekilde içerik oluştur ve iş akışını keyfini çıkar

Adobe Creative Cloud, Blender, DaVinci Resolve, OBS Studio gibi 100’den fazla yapay zeka destekli RTX hızlandırmalı uygulamanın yanı sıra özel NVIDIA Studio AI araçlarıyla içerik üretiminizi hızlandırın.

Dersler daha hızlı çalışılır ve tamamlanır

Dersler daha hızlı çalışılır ve tamamlanır

GeForce RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlar ve bilgisayarlar, onlarca STEM aracı ve uygulaması için ekran kartı hızlandırması sunar, böylece bilgisayar laboratuvarından çıkıp ödevlerinizi daha erken tamamlayabilirsiniz. GeForce RTX ile hem giriş seviyesi hem de ileri düzey derslere hazır olacaksınız. Daha hızlı çalışabilir ve ödevlerinizi yanınızda taşıyabilir, böylece ilginizi çeken konuları keşfetmek için daha fazla zaman bulabilirsiniz.

Taşınabilir, en güçlü ve sessiz deneyim

Taşınabilir, en güçlü ve sessiz deneyim

Eğer RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir bir platformu tercih ediyorsanız, NVIDIA’nın gelişmiş ve özel Max-Q teknolojisi sayesinde optimize edilmiş performansın, güçlü bir cihazın ve daha uzun pil ömrünün keyfini çıkarabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTX ile klasik oyunları yeniden canlandırın

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın