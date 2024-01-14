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Müzeseverlere Kötü Haber: 2024 Yılında Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Örenyerleri

Müzeseverlere Kötü Haber: 2024 Yılında Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Örenyerleri

Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 12:16

Seyahatinde müze gezmeyi severlere ve kültürel anlamda bilgiye doymak isteyenlere maalesef kötü bir haberim var. Bazı müzelerimiz, müzelerin bazı bölümleri ve birkaç örenyeri geçici olarak tadilatta… Seyahatinizde süprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız buyurun yazımızı okumadan tatil planınızı yapmayın derim.

Kaynak: https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-46782/gec...
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1. Isparta Müzesi

1. Isparta Müzesi

28 Ağustos 2014 yılından beri tadilatta olan Isparta Müzesinin ne zaman açılacağı belli değil.

2. Samsun Kent Müzesi

2. Samsun Kent Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldığı otelin müze olduğu bina tadilat nedeniyle kapalı.

3. Elazığ Müzesi

3. Elazığ Müzesi

Uzun süredir kapalı olan Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ne zaman açılacak hala belirsiz.

4. Trabzon Müzesi

4. Trabzon Müzesi

Dış görüşünüyle bir etkileyici olan Trabzon Müzesi ne zaman açılacak belli değil.

5. İzmir Etnografya Müzesi (etnografya müzesinin tamamı tadilatta)

5. İzmir Etnografya Müzesi (etnografya müzesinin tamamı tadilatta)

Ana bina hala tadilatta olduğu içi yan bina ziyarete açık.

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6. Manisa Müzesi

6. Manisa Müzesi

16. Yüzyıldan kalma eserlerin sergilendiği Manisa Müzesi’nin yıllardır açılması bekleniyor.

7. Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi

7. Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi

2019 yılından beridir tadilatta olan Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi ne zaman açılacak belirli değil.

8. Antalya Alanya Atatürk Evi Müzesi

8. Antalya Alanya Atatürk Evi Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir zamanlar kaldığı evi görmek isteyenler tadilat sebebiyle maalesef göremeyecek.

9. Sinop Tarihi Cezaevi (bir kısmı hala tadilatta)

9. Sinop Tarihi Cezaevi (bir kısmı hala tadilatta)

Sinop Tarihi Cezaevinin bir kısmında tadilatta olsa da geri kalan yerleri görebilirsiniz.

10. İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi

10. İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi

Gülhane Parkı içinde bulunan İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi tadilat nedeniyle kapalı.

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11. Bursa Osmanlı Evi Müzesi

11. Bursa Osmanlı Evi Müzesi

Muradiye Külliyesi içinde bulunan Osmanlı Evi Müzesi tadilat nedeniyle uzun süredir kapalı.

12. Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi

12. Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi

Diyarbakır geleneksel evlerinin en güzel örneklerinden olan Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi hala kapalı.

13. Kastamonu Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi

13. Kastamonu Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi

Kastamonu kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği Kastamonu Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi ne zaman açılacak belli değil.

14. Adıyaman Müzesi ve bağlı birimleri (Nemrut ve Perre hariç)

14. Adıyaman Müzesi ve bağlı birimleri (Nemrut ve Perre hariç)

Deprem sebebiyle kapalı olan müze umarım en kısa sürede eski güzelliğine kavuşur.

15. Gaziantep Arkeoloji Müzesi

15. Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kalam eserlerin sergilendiği Gaziantep Arkeoloji Müzesi ne zaman açılacak belli değil.

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16. Hatay Müzesi ve bağlı birimleri (Çevlik Örenyeri hariç)

16. Hatay Müzesi ve bağlı birimleri (Çevlik Örenyeri hariç)

Depremin en şiddetli hissedildiği Hatay Müzesi’nin maalesef açılma tarihi belli değil.

17. Kahramanmaraş Müzesi ve bağlı birimler

17. Kahramanmaraş Müzesi ve bağlı birimler

Depremden etkilendiği için Kahramanmaraş Müzesinin yeniden ne zaman hizmet vereceği belli değil.

18. Elbistan Şehir Müzesi ve bağlı birimleri

18. Elbistan Şehir Müzesi ve bağlı birimleri

Deprem sebebiyle müze şu an ziyaretçi kabul edemiyor.

19. Malatya Müzesi ve bağlı birimleri (Arslantepe Örenyeri hariç)

19. Malatya Müzesi ve bağlı birimleri (Arslantepe Örenyeri hariç)

Depremin yıkıcı etkilerinden dolayı müze ziyarete kapalı.

20. Haleplibahçe Arkeoloji Müzesi

20. Haleplibahçe Arkeoloji Müzesi

Çalışma nedeniyle Haleplibahçe Arkeoloji Müzesi kapalı.

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21. Fethiye Müzesi

21. Fethiye Müzesi

Civarda yaşayan medeniyetlerden geriye kalan eserlerin sergilendiği Fethiye Müzesi ne zaman açılacak belli değil.

22. İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

22. İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

İhale sonuçlanmadığı için restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi’nin yeniden hizmet vermesi bekleniyor.

23. Çinili Köşk Müzesi

23. Çinili Köşk Müzesi

1472 yılında yapılmış olan binada sergilenen Yunan, İslam ve İran mimarisine ait eserleri maalesef tadilat nedeniyle bir süre daha göremeyeceksiniz.

24. Galata Mevlevihanesi Müzesi

24. Galata Mevlevihanesi Müzesi

Tadilat sebebiyle Galata Mevlevihanesi Müzesi bir süre ziyaretçi kabul edemiyor.

25. Muğla Müzesi

25. Muğla Müzesi

Bakım onarım çalışmaları yüzünden Muğla Müzesi bir süre ziyaretçi kabul edemiyor.

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26. Konya Ereğli Müzesi

26. Konya Ereğli Müzesi

Güçlendirme çalışmaları sebebiyle Konya Ereğli Müzesi bir süre kapalı.

27. Nevşehir Müzesi

27. Nevşehir Müzesi

Genel çalışmalar sebebiyle Nevşehir Müzesi’nin ne zaman açılacağı belli değil.

28. Bitlis Etnografya Müzesi

28. Bitlis Etnografya Müzesi

Bakım onarım çalışmaları sebebiyle Bitlis Etnografya Müzesi bir süre kapalı olacak.

29. Galata Kulesi (8. katı)

29. Galata Kulesi (8. katı)

Restorasyon çalışmaları nedeniyle Galata Kulesinin 8. katı tadilatta.

30. Uşak Arkeoloji Müzesi

30. Uşak Arkeoloji Müzesi

Bakım onarım çalışmaları nedeniyle Uşak Arkeoloji Müzesi 2024 yılı Ağustos ayına kadar kapalı.

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31. Side Müzesi

31. Side Müzesi

Yapılandırma sebebiyle Side Müzesi bir süre kapalı olacak.

32. Niğde Müzesi

32. Niğde Müzesi

İnşaat çalışmaları nedeniyle Niğde Müzesi bir süre kapalı.

33. Nevşehir Göreme El Nazar Kilisesi

33. Nevşehir Göreme El Nazar Kilisesi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir Göreme El Nazar Kilisesi her sene 1 Aralık - 15 Nisan tarihleri arasında kapalı.

34. Hasankeyf Kalesi

34. Hasankeyf Kalesi

Tadilat sebebiyle bir süre ziyarete yasak.

35. Aksaray Ihlara Vadisi - Direkli ve Bahattin Samanlığı Kilisesi

35. Aksaray Ihlara Vadisi - Direkli ve Bahattin Samanlığı Kilisesi

Çalışmalar sebebiyle bir süre giriş ve ziyaret yasak.

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36. Kahramanmaraş Germanicia Mozaikli Alanı

36. Kahramanmaraş Germanicia Mozaikli Alanı

Çeşitli çalışmalar sebebiyle mozaik alanı bir süre ziyaretçi kabul etmiyor.

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