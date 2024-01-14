Müzeseverlere Kötü Haber: 2024 Yılında Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Örenyerleri

Seyahatinde müze gezmeyi severlere ve kültürel anlamda bilgiye doymak isteyenlere maalesef kötü bir haberim var. Bazı müzelerimiz, müzelerin bazı bölümleri ve birkaç örenyeri geçici olarak tadilatta… Seyahatinizde süprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız buyurun yazımızı okumadan tatil planınızı yapmayın derim.