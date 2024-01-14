Müzeseverlere Kötü Haber: 2024 Yılında Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Örenyerleri
Müzeseverlere Kötü Haber: 2024 Yılında Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Örenyerleri
Kaynak: https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-46782/gec...
Seyahatinde müze gezmeyi severlere ve kültürel anlamda bilgiye doymak isteyenlere maalesef kötü bir haberim var. Bazı müzelerimiz, müzelerin bazı bölümleri ve birkaç örenyeri geçici olarak tadilatta… Seyahatinizde süprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız buyurun yazımızı okumadan tatil planınızı yapmayın derim.
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1. Isparta Müzesi
2. Samsun Kent Müzesi
3. Elazığ Müzesi
4. Trabzon Müzesi
5. İzmir Etnografya Müzesi (etnografya müzesinin tamamı tadilatta)
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6. Manisa Müzesi
7. Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi
8. Antalya Alanya Atatürk Evi Müzesi
9. Sinop Tarihi Cezaevi (bir kısmı hala tadilatta)
10. İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi
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11. Bursa Osmanlı Evi Müzesi
12. Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi
13. Kastamonu Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi
14. Adıyaman Müzesi ve bağlı birimleri (Nemrut ve Perre hariç)
15. Gaziantep Arkeoloji Müzesi
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16. Hatay Müzesi ve bağlı birimleri (Çevlik Örenyeri hariç)
17. Kahramanmaraş Müzesi ve bağlı birimler
18. Elbistan Şehir Müzesi ve bağlı birimleri
19. Malatya Müzesi ve bağlı birimleri (Arslantepe Örenyeri hariç)
20. Haleplibahçe Arkeoloji Müzesi
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21. Fethiye Müzesi
22. İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
23. Çinili Köşk Müzesi
24. Galata Mevlevihanesi Müzesi
25. Muğla Müzesi
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26. Konya Ereğli Müzesi
27. Nevşehir Müzesi
28. Bitlis Etnografya Müzesi
29. Galata Kulesi (8. katı)
30. Uşak Arkeoloji Müzesi
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31. Side Müzesi
32. Niğde Müzesi
33. Nevşehir Göreme El Nazar Kilisesi
34. Hasankeyf Kalesi
35. Aksaray Ihlara Vadisi - Direkli ve Bahattin Samanlığı Kilisesi
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36. Kahramanmaraş Germanicia Mozaikli Alanı
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