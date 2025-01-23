Müge Anlı'ya Muska İddiasından Dizilerin Yayınlanmamasının Gerçek Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'ya Muska İddiasından Dizilerin Yayınlanmamasının Gerçek Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Bolu yangınında onlarca canımızı yitirdik. Yangının ardından ekranlarda dizilerin yeni bölümleri yas nedeniyle yayınlanmadı. Bu akşam yeni bölümü beklenen Survivor, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp dizileri ile ilgili kanallardan açıklama geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yayınlanmamasının tek sebebi yangın değil.
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2. Müge Anlı'nın yayınlarına üfürükçü olayı damgasını vurdu. Almanya'dan Bursa'daki üfürükçüye kaçan iki kardeş dünkü yayında bulunmuştu. Müge Anlı'ya 'ölüm büyüsü' yapıldığını söyleyen ve peygamberliğini ilan eden üfürükçüyü kayıp kadınlardan Emine yayına bağlanıp savunmuştu. Müge Anlı'dan hesap soran kayıp Emine, bugünkü yayında ünlü sunucudan özür diledi.
3. Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu. Eski sevgilisinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyleyen Nilüfer Hanım, kendini neden kefenlediğini açıkladı. Yayına mağdur taraf olarak katılan kadının kefenli fotoğrafı izleyenleri şaşkınlıklar içerisinde bıraktı.
4. Kızılcık Şerbeti'ni çok seviyoruz. Tam 3 sezondur reytinglerde başarısını kanıtlayan dizi, her yeni bölümüyle milyonları etkilemeyi başarıyor. Her hafta cuma günlerini iple çekmemizin uzun zamandır tek nedeni Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti ile ilgil yapay zekanın söyleyecekleri milyonlarca sevenine söylecekleri var. Yapay zekaya bu diziyi izleyenlerin karakter analizini yapmasını istedik. Bize 5 gizli özellik söyledi. İşte, yapay zekaya göre Şerbo izleyenlerin 5 ortak karakter özelliği...
5. Show TV'nin iddialı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın? son derece başarılı reytingler alıyor. 2. sezonunda olmasına rağmen seyirciye dinamik bir hikâye sunan Bahar dizisinde beklenmedik bir değişiklik yapılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Timur karakterinin halası geliyor.
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6. Bolu, Kartalkaya'daki otel faciası sonrasında hayatını kaybeden isimler açıklanmaya başladı. Siyah Kalp dizisinin yapımcısı Tims&B, dizide stil danışmanlığı yapan Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın vefat ettiğini açıkladı. Yapım şirketi bir başsağlığı metni yayınladı.
7. Survivor 2021 kadrosunda yarışan sosyal medya fenomeni Hayrettin Karaoğuz, yarışmada yaşadıklarını Berfu Yenenler'e anlattı. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hayrettin, açlıktan gözünün döndüğünü ve hırsızlık yaptığını itiraf etti. İşte o anlar...
8. Bolu, Kartalkaya'daki otel yangını hepimizi derinden sarsmış durumda. Yangına dair her gün bambaşka detaylar ortaya çıkarken otelde olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirlerin alınmamış olması felaketin bile bile geldiğinin göstergesi oldu. Söz konusu tespitlerin ardından Güldür Güldür Show'un 5 yıl önceki bir skeci sosyal medyada gündeme oturdu.
9. Geçtiğimiz haftalarda final yapan Yabani dizisi sevenlerini üzmüştü. Özellikle dizide yer alan Alaz ve Asi karakterlerinin fanları dizinin bitmesini istemiyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor.
10. Müge Anlı'da son günlerde kendini peygamber ilan eden bir üfürükçüye inanan iki kadının eşlerini terk etmesi işleniyordu. Müge Anlı'yı ölüm büyüsüyle tehdit eden üfürükçüye inanan iki kadının annesinin stüdyoda koltuğun arasına bir şey sıkıştırdığı görüldü.
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11. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan facia sonrası bir günlük milli yas ilan edilmişti. Yangında hayatını kaybedenlerin belli olmasının ardından duyduğumuz hikayeler daha çok canımızı yaktı. Ekol TV sunucusu Zeliha Saraç, yangında anne ve babasından ayrı odada kalan ve kurtulamayan Özüm Karataşlı'nın haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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