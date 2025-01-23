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Kanallardan Yeni Bölüm Açıklaması: Dizilerin Yayınlanmamasının Tek Sebebi Yangın Değil!

Kanallardan Yeni Bölüm Açıklaması: Dizilerin Yayınlanmamasının Tek Sebebi Yangın Değil!

survivor Hudutsuz Sevda
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.01.2025 - 18:00

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Bolu yangınında onlarca canımızı yitirdik. Yangının ardından ekranlarda dizilerin yeni bölümleri yas nedeniyle yayınlanmadı. Bu akşam yeni bölümü beklenen Survivor, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp dizileri ile ilgili kanallardan açıklama geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yayınlanmamasının tek sebebi yangın değil.

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası diziler yeni bölümlerini ekranlardan kaldırdılar. Ülkemizde ilan edilen milli yasın ardından iki gündür diziler yayınlanmıyor.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası diziler yeni bölümlerini ekranlardan kaldırdılar. Ülkemizde ilan edilen milli yasın ardından iki gündür diziler yayınlanmıyor.

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, merak konusu oldu. Kanallardan diziler ile ilgili açıklama geldi.

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, merak konusu oldu. Kanallardan diziler ile ilgili açıklama geldi.

Kanal D'nin paylaşımına göre İnci Taneleri’nin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Kanal D'nin paylaşımına göre İnci Taneleri’nin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Siyah Kalp ve Hudutsuz Sevda'nın da yeni bölümleri ertelendi. Ancak Survivor ile ilgili devam kararı alındı.

Siyah Kalp ve Hudutsuz Sevda'nın da yeni bölümleri ertelendi. Ancak Survivor ile ilgili devam kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre ise dizilerin ekrana gelmemesinin tek sebebi yangın değil, aynı zamanda reklam gelirleri. Altuntaş, paylaşımında "Bu akşam da TV kanalları dizilerin yeni bölümlerini hem yangın nedeniyle yaşanan yas ortamı, hem de yeterli reklam olmadığı için ekrana getirmeyecek." dedi.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre ise dizilerin ekrana gelmemesinin tek sebebi yangın değil, aynı zamanda reklam gelirleri. Altuntaş, paylaşımında "Bu akşam da TV kanalları dizilerin yeni bölümlerini hem yangın nedeniyle yaşanan yas ortamı, hem de yeterli reklam olmadığı için ekrana getirmeyecek." dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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