Kanallardan Yeni Bölüm Açıklaması: Dizilerin Yayınlanmamasının Tek Sebebi Yangın Değil!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Bolu yangınında onlarca canımızı yitirdik. Yangının ardından ekranlarda dizilerin yeni bölümleri yas nedeniyle yayınlanmadı. Bu akşam yeni bölümü beklenen Survivor, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp dizileri ile ilgili kanallardan açıklama geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yayınlanmamasının tek sebebi yangın değil.