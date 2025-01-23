Ekol TV Sunucusu Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Özüm Karataşlı Haberini Sunarken Gözyaşlarını Tutamadı
Ekol TV Sunucusu Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Özüm Karataşlı Haberini Sunarken Gözyaşlarını Tutamadı
Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan facia sonrası bir günlük milli yas ilan edilmişti. Yangında hayatını kaybedenlerin belli olmasının ardından duyduğumuz hikayeler daha çok canımızı yaktı. Ekol TV sunucusu Zeliha Saraç, yangında anne ve babasından ayrı odada kalan ve kurtulamayan Özüm Karataşlı'nın haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: Ekol TV
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Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 kişi hayatını kaybetmiş, olay tüm ülkeyi yasa boğmuştu.
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Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri birer birer belli olurken, yangınla ilgili detaylar da ortaya çıktı.
Otelde ailesiyle ayrı odalarda kalan ve yangından asansörle kaçmaya çalışan Özüm Karataşlı da hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan biri olmuştu.
Ekol TV sunucusu Zeliha Saraç, oğlunun arkadaşı olduğunu söylediği Özüm Karataşlı'nın vefat haberini verirken gözyaşlarını tutamadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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