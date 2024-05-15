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Müge Anlı ve Ümit Özdağ'a Başvurmuş:Evlilik Dışı İlişkiden Doğduğu İçin Kimlik Alamayan Genç Kız Yardım İstedi

Müge Anlı ve Ümit Özdağ'a Başvurmuş:Evlilik Dışı İlişkiden Doğduğu İçin Kimlik Alamayan Genç Kız Yardım İstedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 21:51

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TikTok'ta 'dilanbirdal35' isimli bir kullanıcı, yaşadığı akılalmaz problemi anlatarak insanlardan yardım istedi. Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiği için kimlik alamayan genç kız giderek daha da zor durumda kaldığını anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dilanbirdal35...
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Daha önce kaçak olarak çalışsa da artık kimsenin ona iş vermek istemediğini belirten genç kız, elinde mesleği ve becerileri olduğunu kimliğini alabilirse kendisine iyi bir hayat kurabileceğine inandığını belirtti.

Daha önce kaçak olarak çalışsa da artık kimsenin ona iş vermek istemediğini belirten genç kız, elinde mesleği ve becerileri olduğunu kimliğini alabilirse kendisine iyi bir hayat kurabileceğine inandığını belirtti.

Ayrıca daha önce Müge Anlı'dan da Ümit Özdağ'dan da yardım istemiş, fakat bir geri dönüş alamamış.

Ayrıca daha önce Müge Anlı'dan da Ümit Özdağ'dan da yardım istemiş, fakat bir geri dönüş alamamış.

İşte derdini anlattığı o video;

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