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Şişli'de Uyuşturucu Madde Etkisi Altındaki Bir Kişi Yolun Ortasında Yere Yatarak Tuhaf Hareketler Yaptı

Şişli'de Uyuşturucu Madde Etkisi Altındaki Bir Kişi Yolun Ortasında Yere Yatarak Tuhaf Hareketler Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 20:51

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Dünya genelinde uyuşturucu madde tüketimi, alarm verici bir hızla yükselişe geçti. Bu durum, toplum sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı ve artık göz ardı edilemez bir gerçek haline geldi. Sadece belirli bir kesimi değil, genç-yaşlı, zengin-fakir demeden herkesi etkisi altına alan bu durum, küresel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

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Şişli'de uyuşturucu madde etkisi altındaki bir vatandaşın yolun ortasında yere yatarak tuhaf hareketler yaptığı görüldü.

Şişli'de uyuşturucu madde etkisi altındaki bir vatandaşın yolun ortasında yere yatarak tuhaf hareketler yaptığı görüldü.

Çevredeki insanlar tarafından farkedilen o anlar, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çevredeki insanlar tarafından farkedilen o anlar, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İşte o anlar;

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Akın GÖREN

durum epey vahim. ABD'de prof. adam ot çekiyor.

ömer

Elin yüzün giyimin düzgün adamsın ah be ne işin olur seni şu hallere düşüren bir maddeyle