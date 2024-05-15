Şişli'de Uyuşturucu Madde Etkisi Altındaki Bir Kişi Yolun Ortasında Yere Yatarak Tuhaf Hareketler Yaptı

Dünya genelinde uyuşturucu madde tüketimi, alarm verici bir hızla yükselişe geçti. Bu durum, toplum sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı ve artık göz ardı edilemez bir gerçek haline geldi. Sadece belirli bir kesimi değil, genç-yaşlı, zengin-fakir demeden herkesi etkisi altına alan bu durum, küresel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.