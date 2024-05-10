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İflah Olmuyoruz! Kızı Eve Geç Geldiği İçin Okul Kameralarına Bakmak İsteyen Veli Okulu Basarak Müdüre Saldırdı

İflah Olmuyoruz! Kızı Eve Geç Geldiği İçin Okul Kameralarına Bakmak İsteyen Veli Okulu Basarak Müdüre Saldırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 17:22

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Geçtiğimiz günlerde disiplin cezası verdiği bir öğrencisi tarafından kendi odasına vurularak katledilen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın haberi tüm ülkeyi derinden sarstı bildiğiniz üzere. Ülkemizin dört bir yanında öğretmenler katledilen meslektaşları Oktugan için eylemler düzenliyor.

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Daha bu olayın etkisi üzerimizdeyken bir okuldan daha öğretmene şiddet haberi geldi.

Daha bu olayın etkisi üzerimizdeyken bir okuldan daha öğretmene şiddet haberi geldi.

Kızı eve geç geldiği için okula gidip güvenlik kamerası izlemek isteyen bir baba okulu basıp okul müdürüne saldırdı.

Kızı eve geç geldiği için okula gidip güvenlik kamerası izlemek isteyen bir baba okulu basıp okul müdürüne saldırdı.

O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı;

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