Müge Anlı'da Bulunan Çocuğun İfadesinden Yeni O Ses Jürisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Bulunan Çocuğun İfadesinden Yeni O Ses Jürisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Aralık Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. O Ses Türkiye, 3 yıl aradan sonra 2025 sezonuyla ekranlara dönüyor. Ancak bu sezon diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Çünkü jüri koltuğunda ekranda görmeye alıştığımız isimler yok. O Ses Türkiye jürisinde ilk olarak Sinan Akçıl'ın yer alacağı bilgisi gelmişti. Jüri üyeleri arasına tanıdığımız bir yüz daha katıldı. Ünlü isim yarışmaya katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
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2. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan bir diziden daha kötü haber geldi. TRT 1'den gelen kötü haberi Birsen Altuntaş verdi. Reytinglerde bir süredir iyi gitmeyen proje ile ilgili biteceği dedikoduları yayılmıştı. Birkaç bölüm daha devam etmesi beklenen dizi final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümde final yapacak.
3. Esra Erol'da aranan Fatih'in kaybında yeni bir detay gündeme geldi. Annesi Rabia'nın çelişkili açıklamaları üzerinde duran Esra Erol, bugün annenin oğlunun kaybını ilk boyacıya söylediğini buldu. Fatih ile ilgili bilgiye ulaşılamasa da Esra Erol anne ve babanın doğru söylemediğinden şüpheleniyordu. Bu iddiayı gündeme getirmesi Rabia'nın eşi Mahmut'u rahatsız etti. Çocuğunun kaybolduğu gün Boyacı Fırat'la dakikalarca konuştuğu ortaya çıkan Rabia'nın eşi bağlanıp Esra Erol'a sert çıktı.
4. NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani'nin bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Ancak RTÜK yasaklarının ardından evdeki hesap çarşıya uymadı. Yakın zamanda final yapması beklenen Yabani, RTÜK'ün cezasının ardından iki hafta yeni bölüm yayınlamayacak. Final tarihi ertelenen dizinin kesinleşen vedasını Birsen Altuntaş paylaştı. Yabani'nin ne zaman final yapacağı kesinleşti.
5. 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki sadece yayınlandığı dönemin değil, günümüzün bile en çok konuşulan yapımlarından biri. Büyük bir ilgiyle izlenen ve gelmiş geçmiş en iyi dram dizilerinden biri olarak görülen Öyle Bir Geçer Zaman ki ikonik sahneleri ve karakterleriyle hafızamıza kazınmıştı. Dizide Aylin karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, ilk işi olmasına rağmen büyük bir başarı yakalamıştı.
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6. Son dönemde her gün editlerini izlediğimiz Yaprak Dökümü, izlediğimiz en efsane dizilerden biri olma özelliğini hala koruyor. Dizideki her bir karakter o kadar ikonikti ki unutmak mümkün bile değil aslında. Özellikle Ferhunde, lugatımıza "Ferhunde gibi olmak" deyimini kazandırdı. Role hayat veren Deniz Çakır, yıllar sonra karakteriyle ilgili konuştu.
7. Yeni sezonda pek çok dizi yayın dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri sebebiyle pek çok dizi de iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Yaz dizisi olarak sezona başlayan tek dizi olan Yalan, yeni sezonda da gününü değiştirerek yayınlanmaya devam etmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümde final yapacak.
8. 8 yıldır Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işinden ayrıldığını duyurmuştu. Toygar'ın söz konusu hamlesinden Esra Erol'un haberi olmadığını kardeşi Eda Erol açıklarken Caner'den yeni bir paylaşım geldi. Esra Erol ve eşiyle hiçbir sorunu olmadığını belirten Caner, neden böyle bir paylaşım yaptığı konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar...
9. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşırtan anlar yaşandı. 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in kaybolduğunu belirten ailesi çareyi Anlı'ya başvurmakta bulmuştu. Canlı yayında seferberlik başlatan Müge Anlı, izleyicileri sayesinde küçük çocuğu 1 saatte bulurken küçük Fırat'ın ifadesi ortaya çıktı. Fırat, üvey annesi hakkında söyledikleriyle dumur etti.
10. Kısmetse Olur programının popüler damat adaylarından Çağrı Özer, aradığı kısmeti bir türlü bulamamıştı. Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında haftanın yarışmacılarından olan Çağrı, yapacağı menüyü paylaştı. Çağrı'nın Yemekteyiz'e katılması hayranları şaşırtırken program şimdiden ilgi çekti. İşte Çağrı'nın o paylaşımı...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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