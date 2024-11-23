Milyoner'deki Şaşırtan Hamleden Pelin Akil'in Vedasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Milyoner'deki Şaşırtan Hamleden Pelin Akil'in Vedasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, Diyar karakteriyle epey tepki toplamıştı. Seyran ve Ferit'in arasına giren Diyar, izleyiciden neredeyse her hafta olumsuz yorumlar alırken Akil'in diziden ayrılacağı iddiaları çoğalmıştı. Son bölümde Diyar'ın Ferit'ten ayrılmasıyla Pelin Akil, Yalı Çapkını'na veda etti. Akil, sosyal medya hesabından dizi setinden görseller paylaşıp duygusal bir veda mesajı yazdı. İşte o paylaşım...
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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacı, daha ilk sorudan seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Oktay Kaynarca bu istek karşısında epey şaşırırken seyirci desteğiyle yarışmacı diğer soruyu görebildi. Yarışmacının daha ilk sorudan joker kullanması tepkilere neden oldu. İşte o anlar...
Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Oğuz ve Leyla'nın evi olarak kullanılan ev satışa çıkarıldı. Söz konusu ilanı gören azılı Yaprak Dökümü izleyicileri durumu hemen fark ederken bunu sosyal medyaya taşıdı. İlan üzerinden Yaprak Dökümü'ne dair mistik bilgilerini paylaşan izleyiciler goygoyun dibine vurdu. Bize de bu paylaşımları derlemek düştü. İşte Yaprak Dökümü Oğuz'un evinin satılmasına gelen komik yorumlar...
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
TV8'in heyecanla beklenen yarışma programı Survivor için tanıtımlar yayınlanmaya başladı. Tanıtım fragmanları televizyonda yayınlansa da TV8 ve Acun Ilıcalı'dan Survivor yarışmacılarına dair hiçbir paylaşım yapılmadı. Yılbaşından sonra başlaması planlanan Survivor 2025'in kadrosu büyük merak uyandırırken All Star kadrosunda yer alacak bir yarışmacı X hesabından yaptığı duyuruyla heyecan yarattı. Survivor'ın gedikli isimlerinden biri böylece Survivor 2025'in ilk yarışmacısı oldu.
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Leyla dizisinin kötü karakteri Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri, berbat bir karakteri bizlere sevdirmeyi başardı. Nur'un her hareketi fenomen haline gelirken "Para Bizde" şarkısıyla yaptığı dans sahnesi resmen viral olmuştu. Vuslateri'nin dans sahnesi hala gündemden düşmezken bu sahne özelinde bir sürprizle geldi. Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'la video çeken Vuslateri, söz konusu dans sahnesine yepyeni bir yorum getirdi.
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterini dilimizden düşüremiyoruz. Her bölüm oyunculuğuyla zirve olan Yazıcıoğlu, Cüneyd için biçilmiş kaftan olurken söz konusu karakter sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Son gündem olma sebebi ise çocuğunu Cüneyd'e benzeten bir annenin paylaşımıyla oldu. Okuldaki fotoğraf çekimi için oğlunu giydiren anne, karşısında Cüneyd'i görünce neye uğradığını şaşırmış. İşte küçük Cüneyd...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonda epey değişiklik yapmıştı. 2. sezonda iyi aile çocuğu olarak izlediğimiz Giray'ın bir anda üvey annesiyle ilişki yaşayan kötü bir karakter olduğunu öğrenmiştik. Üstelik Giray'ın partneri Şebnem Dönmez olmuştu. İkilinin yasak aşkı tepkiler nedeniyle işlenemezken hem Giray hem Heves'in apar topar diziden çıkarılması şok etkisi yarattı. İki karakterin çevirdiği oyunların ortaya çıkmaması ve Doğa'nın intikam alamaması özensiz bulundu.
Star TV'nin yeni dizisi "Şehrazat", sezonun en iddialı dizileri arasında gösteriliyor. Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı dizi için geri sayım başlarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şehrazat ismiyle yayınlanacak olan dizinin ismi son anda değişti. Dram yükü epey ağır olan dizinin yeni ismi tanıtım fragmanıyla beraber duyuruldu. İşte Şehrazat dizisinin yeni ismi...
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Levent ve Meryem'i canlandıran Özgü Namal ve Özcan Deniz, meğer yıllar önce bir araya gelmiş. 2007 yılında Beyaz Show'a katılan ikilinin uyumu ta o zamandan belli olurken nasıl bugüne kadar partner olmadıkları görenleri şaşırttı. Yıllar sonra o halleri sosyal medyada gündem olan ikili, haliyle yorum yağmuruna tutuldu. Biz de gelen yorumları sizler için derledik. İşte Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yıllar önceki halleri...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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