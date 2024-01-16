Milletvekili Olduktan Sonra Nasıl Fakirleştiğini Anlatan Barış Yarkadaş'a Ne Desek Bilemedik!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gIgkr...
Cansu Canan Özgen'in YouTube kanalına konuk olan Gazeteci Barış Yarkadaş, milletvekili olarak görev aldığı dönemde fakirleştiğini söyledi. Yarkadaş, sözlerinde milletvekillerinin geçim konusunda yaşadığı sorunlara da değindi.
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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in YouTube'daki programına konuk olan eski CHP milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş milletvekillerinin geçim konusunda yaşadığı sorunlara değindi.
Yarkadaş, milletvekili seçildiği dönemde maddi durumunun şu ankine göre çok daha iyi olduğunu söyledi.
Sık sık tartışma konusu olan milletvekili maaşlarını halk yüksek olması nedeniyle eleştirirken Yarkadaş, maaşının geçimine yetmediğini söyleyen isimlerden oldu.
Yarkadaş, milletvekili seçildiği gün bankada parasının olduğunu, arabasının ve bireysel emekliliğinin de olduğunu açıkladı. "Borcum yoktu, şirketimde 12 kişi çalışıyordu. Tamamı sigortalıydı" diyen eski milletvekili geldiği noktayı da anlattı.
Yarkadaş, "Milletvekilliğim bittiğinde arabam hacizliydi bankaya inanılmaz borcum vardı ve bankalar artık bana kredi vermiyordu. Bireysel emekliliğimi bozdurdum ve milletvekilliğimde gerçekten fakirleştim" diye konuştu.
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Yarkadaş, şu anda bir milletvekilinin emekli değilse 90 bin lira civarında bir ücret aldığını da söyledi, hatta eğer emekliyse artı 66 bin lira daha aldıklarını belirtti. Yine de yetmiyor, dedi. Peki bu nasıl mümkün olabilir, diyorsanız...
Yarkadaş, milletvekillerinin ayda en az 10 kere uçakla seyahat ettiğini ve Ankara'da haftanın 3 günü konakladığını söylüyor: "Ulaşım, konaklama ve yemek giderleri fazla: Maaşlar yetmiyor"
Ankara'da ev kiralamadığı takdirde bir vekilin gecelik otel ücreti olarak minimum 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Yarkadaş, "Bir milletvekili İstanbul vekiliyse aynı zamanda Ankara’da da evi olmak zorundadır ya da otelde kalır. Ortalama kalabileceğin 4 yıldızlı bir otel şu anda 2 bin liranın altında değildir. Haftanın en az 3 günü otelde kalmak zorundasın ya da kendi evinde kalmak zorundasın" diye konuştu.
TBMM yemekhanesindeki fiyatlara da değinen Yarkadaş, "Meclis’e gelen misafirlerini yemekhaneye götürüyor musun? Götürmek zorundasın. Şimdi Meclis’te yemek ucuz mu? Ucuz. Ama sen her misafirini yemeğe götürmek ve ağırlamak zorundasın" diye de işin zorluğunun altını çizdi.
"Ayda 40 düğüne gittiğimi bilirim" diyen Yarkadaş, "Çeyreği taktın, gittin geldin masraf" diye devam etti. Kamuoyunda Yarkadaş'ın bu açıklamaları tepki uyandırdı.
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İşte o açıklamaları...
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