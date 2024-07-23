MHK Başkanı Değişti: TFF'den Hakemler Konusunda İlk Adım
MHK Başkanı Değişti: TFF'den Hakemler Konusunda İlk Adım
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.
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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz sezona damga vuran hakemler konusunda değişikliğe gitti.
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Federasyondan yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğu açıklandı.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı olduğu belirtildi.
Gündoğdu, Nihat Özdemir'in başkanlığında 19 Ekim 2021’de yine göreve getirilmiş, Nisan 2022'de istifa etmişti.
O dönem Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı.
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