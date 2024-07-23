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MHK Başkanı Değişti: TFF'den Hakemler Konusunda İlk Adım

MHK Başkanı Değişti: TFF'den Hakemler Konusunda İlk Adım

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 14:30

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz sezona damga vuran hakemler konusunda değişikliğe gitti.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz sezona damga vuran hakemler konusunda değişikliğe gitti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğu açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğu açıklandı.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı olduğu belirtildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı olduğu belirtildi.

Gündoğdu, Nihat Özdemir'in başkanlığında 19 Ekim 2021’de yine göreve getirilmiş, Nisan 2022'de istifa etmişti.

Gündoğdu, Nihat Özdemir'in başkanlığında 19 Ekim 2021’de yine göreve getirilmiş, Nisan 2022'de istifa etmişti.

O dönem Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı.

O dönem Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı.
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