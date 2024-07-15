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Messi Hala Kupa Kazanıyor: Arjantin Kolombiya'yı 1-0 Mağlup Ederek Copa America'da Şampiyonluğa Ulaştı!

Messi Hala Kupa Kazanıyor: Arjantin Kolombiya'yı 1-0 Mağlup Ederek Copa America'da Şampiyonluğa Ulaştı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 09:30

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek turnuva tarihindeki 16. şampiyonluğunu elde etti.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada mutlu sona ulaşan ekip Arjantin oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada mutlu sona ulaşan ekip Arjantin oldu.

Mavi-beyazlılar, finalde Kolombiya'yı 1-0'la geçerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.

Mavi-beyazlılar, finalde Kolombiya'yı 1-0'la geçerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonluğu getiren isim, uzatma bölümünün ikinci devresinde, 112. dakikada sahneye çıkan Lautaro Martinez oldu.👇

Kupa töreni. 👇

Törenin ardından Di Maria, milli takıma veda etti. 👇

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Şampiyonluğa gelen yorumlar 👇

Şampiyonluğa gelen yorumlar 👇
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