Messi Hala Kupa Kazanıyor: Arjantin Kolombiya'yı 1-0 Mağlup Ederek Copa America'da Şampiyonluğa Ulaştı!
Messi Hala Kupa Kazanıyor: Arjantin Kolombiya'yı 1-0 Mağlup Ederek Copa America'da Şampiyonluğa Ulaştı!
Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek turnuva tarihindeki 16. şampiyonluğunu elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada mutlu sona ulaşan ekip Arjantin oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi-beyazlılar, finalde Kolombiya'yı 1-0'la geçerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
Şampiyonluğu getiren isim, uzatma bölümünün ikinci devresinde, 112. dakikada sahneye çıkan Lautaro Martinez oldu.👇
Kupa töreni. 👇
Törenin ardından Di Maria, milli takıma veda etti. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonluğa gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın