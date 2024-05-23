Merakı Yüzünden Az Kalsın Ölüyordu: Silah Seslerini Duyup Balkona Çıkınca Vuruldu
Merakı Yüzünden Az Kalsın Ölüyordu: Silah Seslerini Duyup Balkona Çıkınca Vuruldu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan kişi, merakı yüzünden az kalsın canından oluyordu. Silah seslerini duyup balkona çıkan bir kişi, bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.
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Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana gelen olayda U.G., husumetlisinin bulunduğu apartmana tüfek ile ateş açtı.
Bu sırada silah seslerini duyan S.H., balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti. S.H. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı şahıs ambulansta tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan U.G. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri de, 9 adet boş kartuş buldu.
Ayrıca, saçmaların isabet ettiği pencerenin camları kırılırken, balkon duvarında da zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay yerinden görüntüler:
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