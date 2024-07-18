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Mehmet Büyükekşi Dönemi Bitti: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Oldu

Mehmet Büyükekşi Dönemi Bitti: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.07.2024 - 18:27 Son Güncelleme: 18.07.2024 - 18:30

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan Mali Seçimli Genel Kurul sonunda 134 oy alan İbrahimhacıosmanoğlu, 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geçerek TFF'nin yeni başkanı oldu. 

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