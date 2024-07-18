Mehmet Büyükekşi Dönemi Bitti: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Oldu
Mehmet Büyükekşi Dönemi Bitti: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan Mali Seçimli Genel Kurul sonunda 134 oy alan İbrahimhacıosmanoğlu, 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geçerek TFF'nin yeni başkanı oldu.
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