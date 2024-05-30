Mehmed: Fetihler Sultanı Ekibi, Filistin Halkına Destek Videosu Yayınladı!
Mehmed: Fetihler Sultanı Ekibi, Filistin Halkına Destek Videosu Yayınladı!
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Aylardır devam eden İsrail-Filistin savaşında durum her geçen gün daha da vahim olurken, son olarak Refah'a yapılan hava saldırısı tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.
İsrail'in hava saldırısı sonrası Refah'ta yüzlerce masum sivil ve çocuk hayatını kaybederken, Filistin halkı için yapılan destek paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizi ekibi, Filistin halkında destek olduklarını belirten bir video yayınladı.
İşte o video:
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