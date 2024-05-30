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Mehmed: Fetihler Sultanı Ekibi, Filistin Halkına Destek Videosu Yayınladı!

Mehmed: Fetihler Sultanı Ekibi, Filistin Halkına Destek Videosu Yayınladı!

Filistin yerli dizi israil filistin
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 14:34

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizi ekibi, Filistin'e destek için video paylaştı.

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Aylardır devam eden İsrail-Filistin savaşında durum her geçen gün daha da vahim olurken, son olarak Refah'a yapılan hava saldırısı tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

Aylardır devam eden İsrail-Filistin savaşında durum her geçen gün daha da vahim olurken, son olarak Refah'a yapılan hava saldırısı tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

İsrail'in hava saldırısı sonrası Refah'ta yüzlerce masum sivil ve çocuk hayatını kaybederken, Filistin halkı için yapılan destek paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

İsrail'in hava saldırısı sonrası Refah'ta yüzlerce masum sivil ve çocuk hayatını kaybederken, Filistin halkı için yapılan destek paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizi ekibi, Filistin halkında destek olduklarını belirten bir video yayınladı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizi ekibi, Filistin halkında destek olduklarını belirten bir video yayınladı.

İşte o video:

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