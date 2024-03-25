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Maliyetlerdeki Artış Maaşlara Bağlanınca Yorumlar Gecikmedi: "Büyük Bölümü İşçilik Kaynaklı"

Maliyetlerdeki Artış Maaşlara Bağlanınca Yorumlar Gecikmedi: "Büyük Bölümü İşçilik Kaynaklı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 15:49

Türkiye'de özellikle 2021 yılında hızlanan enflasyondaki yükselişin temel nedeni farklı olsa da işçi ve emek ücretlerindeki artışın enflasyonla birlikte hızlanması hallen işverenlerin alışabildiği bir durum olmadı. Televizyonda katıldığı bir yayında maliyetlerdeki artışın ağırlıklı olarak maaşlar nedeniyle oluştuğunu belirten yönetici de bu ortamda yorumlara neden olmaktan kaçamadı.

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2021 yılından bu yana yükselişiyle hayat pahalılığını da artıran enflasyon, maaşlarda da artışların mecburen oluşmasına yol açmıştı.

2021 yılından bu yana yükselişiyle hayat pahalılığını da artıran enflasyon, maaşlarda da artışların mecburen oluşmasına yol açmıştı.

Maaşların (yeşil) GSYH'dan aldığı paydaki değişim yıllık olarak 98 yılından bu yana en yüksek 2016 yılında yüzde 31,99 oranında olmuş.

Maaşların (yeşil) GSYH'dan aldığı paydaki değişim yıllık olarak 98 yılından bu yana en yüksek 2016 yılında yüzde 31,99 oranında olmuş.

Kurlardaki yükselişle özellikle ihracat tarafından hayatımıza dahil olan emek maliyetlerinin söz konusu edilmesi, enflasyondaki yükselişin geriden gelerek telafi edilmesine dayansa da işverenler tarafında göz batmaya devam ediyor.

Kurlardaki yükselişle özellikle ihracat tarafından hayatımıza dahil olan emek maliyetlerinin söz konusu edilmesi, enflasyondaki yükselişin geriden gelerek telafi edilmesine dayansa da işverenler tarafında göz batmaya devam ediyor.

BloombergHT'de Üst Düzey isimli programda Arzu Maliki'nin konuğu olan Turner Construction Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç da maliyetler açıklamalarıyla sosyal medyada ilgi çekti.

BloombergHT'de Üst Düzey isimli programda Arzu Maliki'nin konuğu olan Turner Construction Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç da maliyetler açıklamalarıyla sosyal medyada ilgi çekti.

Kılıç, 2023 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, finansman kaynaklı büyük projelerde biraz sıkıntı öngördüklerini de belirtti. 

Türkiye’nin jeopolitik olarak önemini vurgulayan Kılıç, Doğu ile Batı arasında köprü olması dışında, 'kalifiye insan gücünün daha iyi olmasına' da vurgu yaptı. 

Kılıç, maliyetlerdeki artışları direkt dolar kuruna bağlayamayacaklarını, malzeme kaynaklı yüzde 52 oranında artış yaşadıklarını, ancak işçilik kaynaklı artışların yüzde 103 oranında olduğunu belirtti.

Dolar bazında da işçilikte bir artış görüldüğünü, "İşçilik tarafında bir sıkıntı olduğunu bütün projelerimizde hissediyoruz" şeklinde ifade etti.

Dolar bazında da işçilikte bir artış görüldüğünü, "İşçilik tarafında bir sıkıntı olduğunu bütün projelerimizde hissediyoruz" şeklinde ifade etti.
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Sosyal medyada da bu açıklamalar yorumlara neden oldu.

Sosyal medyada da bu açıklamalar yorumlara neden oldu.
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Özellikle uzmanların yorumları dikkat çekerken,

Özellikle uzmanların yorumları dikkat çekerken,
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Alım gücü en çok düşen kesimlerden olan sabit ücretlilerin

Alım gücü en çok düşen kesimlerden olan sabit ücretlilerin
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Milli gelirden aldığı payda da yükseliş tatmin etmezken,

Milli gelirden aldığı payda da yükseliş tatmin etmezken,
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İşverenlerin emek maliyetlerine takılıp kalması

İşverenlerin emek maliyetlerine takılıp kalması
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Yorumlarda mutlu etmedi.

Yorumlarda mutlu etmedi.
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Emek ücretlerinde değişim enflasyonu geriden takip ederken,

Emek ücretlerinde değişim enflasyonu geriden takip ederken,
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Sizce maaşlardaki artış enflasyonun üzerinde mi?

Sizce maaşlardaki artış enflasyonun üzerinde mi?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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