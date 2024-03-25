Maliyetlerdeki Artış Maaşlara Bağlanınca Yorumlar Gecikmedi: "Büyük Bölümü İşçilik Kaynaklı"

Türkiye'de özellikle 2021 yılında hızlanan enflasyondaki yükselişin temel nedeni farklı olsa da işçi ve emek ücretlerindeki artışın enflasyonla birlikte hızlanması hallen işverenlerin alışabildiği bir durum olmadı. Televizyonda katıldığı bir yayında maliyetlerdeki artışın ağırlıklı olarak maaşlar nedeniyle oluştuğunu belirten yönetici de bu ortamda yorumlara neden olmaktan kaçamadı.