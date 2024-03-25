Maliyetlerdeki Artış Maaşlara Bağlanınca Yorumlar Gecikmedi: "Büyük Bölümü İşçilik Kaynaklı"
Maliyetlerdeki Artış Maaşlara Bağlanınca Yorumlar Gecikmedi: "Büyük Bölümü İşçilik Kaynaklı"
Türkiye'de özellikle 2021 yılında hızlanan enflasyondaki yükselişin temel nedeni farklı olsa da işçi ve emek ücretlerindeki artışın enflasyonla birlikte hızlanması hallen işverenlerin alışabildiği bir durum olmadı. Televizyonda katıldığı bir yayında maliyetlerdeki artışın ağırlıklı olarak maaşlar nedeniyle oluştuğunu belirten yönetici de bu ortamda yorumlara neden olmaktan kaçamadı.
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2021 yılından bu yana yükselişiyle hayat pahalılığını da artıran enflasyon, maaşlarda da artışların mecburen oluşmasına yol açmıştı.
Maaşların (yeşil) GSYH'dan aldığı paydaki değişim yıllık olarak 98 yılından bu yana en yüksek 2016 yılında yüzde 31,99 oranında olmuş.
Kurlardaki yükselişle özellikle ihracat tarafından hayatımıza dahil olan emek maliyetlerinin söz konusu edilmesi, enflasyondaki yükselişin geriden gelerek telafi edilmesine dayansa da işverenler tarafında göz batmaya devam ediyor.
BloombergHT'de Üst Düzey isimli programda Arzu Maliki'nin konuğu olan Turner Construction Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç da maliyetler açıklamalarıyla sosyal medyada ilgi çekti.
Dolar bazında da işçilikte bir artış görüldüğünü, "İşçilik tarafında bir sıkıntı olduğunu bütün projelerimizde hissediyoruz" şeklinde ifade etti.
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Sosyal medyada da bu açıklamalar yorumlara neden oldu.
Özellikle uzmanların yorumları dikkat çekerken,
Alım gücü en çok düşen kesimlerden olan sabit ücretlilerin
Milli gelirden aldığı payda da yükseliş tatmin etmezken,
İşverenlerin emek maliyetlerine takılıp kalması
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Yorumlarda mutlu etmedi.
Emek ücretlerinde değişim enflasyonu geriden takip ederken,
Sizce maaşlardaki artış enflasyonun üzerinde mi?
Yorumlara bekliyoruz.
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