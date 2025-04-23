Mahmut Tanal Bu Kez 23 Nisan Yürüyüşüne Engel Olmak İçin Gönderilen TIR’a Tırmandı!

“Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı’nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok.”

Yaşanan gelişme sosyal medyada geniş yankı bulurken, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’dan da açıklama geldi. Erkol, “Kriz aşıldı. Bütün Ankaralıları eylem alanına bekliyoruz” diyerek yurttaşları davet etti.