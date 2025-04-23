Mahmut Tanal Bu Kez 23 Nisan Yürüyüşüne Engel Olmak İçin Gönderilen TIR’a Tırmandı!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlemek istediği yürüyüşe yönelik Ankara Valiliği'nin yasağına tepki gösterdi. CHP'nin Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yapmak istediği yürüyüşün engellenmesi üzerine Tanal, yürüyüş güzergahına gönderilen TIR’a tırmanarak dikkat çekti.
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Tanal, TIR üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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