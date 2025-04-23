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Mahmut Tanal Bu Kez 23 Nisan Yürüyüşüne Engel Olmak İçin Gönderilen TIR’a Tırmandı!

Mahmut Tanal Bu Kez 23 Nisan Yürüyüşüne Engel Olmak İçin Gönderilen TIR’a Tırmandı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 15:51

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlemek istediği yürüyüşe yönelik Ankara Valiliği'nin yasağına tepki gösterdi. CHP'nin Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yapmak istediği yürüyüşün engellenmesi üzerine Tanal, yürüyüş güzergahına gönderilen TIR’a tırmanarak dikkat çekti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Tanal, TIR üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tanal, TIR üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı’nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok.”

Yaşanan gelişme sosyal medyada geniş yankı bulurken, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’dan da açıklama geldi. Erkol, “Kriz aşıldı. Bütün Ankaralıları eylem alanına bekliyoruz” diyerek yurttaşları davet etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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