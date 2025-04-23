Mustafa Kemal Atatürk Bugün Yaşasaydı, Çocuklara Yazdığı Mektupta Ne Söylerdi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüzde çocuklara seslense neler söyleyeceği yapay zeka ile canlandırıldı. Atatürk'ün düşünce mirasını yaşatan bu özel mektup, sosyal medyada büyük ilgi görürken duygusal ifadeleriyle de dikkat çekti.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Yapay zeka destekli videoda Atatürk’ün hayali mektubunda şu cümleler yer aldı:
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