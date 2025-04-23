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Mustafa Kemal Atatürk Bugün Yaşasaydı, Çocuklara Yazdığı Mektupta Ne Söylerdi?

Mustafa Kemal Atatürk Bugün Yaşasaydı, Çocuklara Yazdığı Mektupta Ne Söylerdi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 14:48

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüzde çocuklara seslense neler söyleyeceği yapay zeka ile canlandırıldı. Atatürk'ün düşünce mirasını yaşatan bu özel mektup, sosyal medyada büyük ilgi görürken duygusal ifadeleriyle de dikkat çekti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Yapay zeka destekli videoda Atatürk’ün hayali mektubunda şu cümleler yer aldı:

Yapay zeka destekli videoda Atatürk’ün hayali mektubunda şu cümleler yer aldı:

“Bugün bazı kardeşlerimizin hâlâ eğitimden mahrum, sağlıksız koşullarda yokluk içinde yaşadığını işitiyorum. Biliniz ki böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti’nin ülküsüne terstir. Zira biz bu devleti her Türk evladının fırsat eşitliği içinde, insanca ve haysiyetli bir hayat geçirmeleri için kurduk.

Ben sizlerden yalnızca akıllı olmanızı değil, aynı zamanda çalışkan, adaletli ve vicdan sahibi olmanızı istiyorum. Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister!”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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