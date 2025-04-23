Mustafa Kemal Atatürk Bugün Yaşasaydı, Çocuklara Yazdığı Mektupta Ne Söylerdi?

“Bugün bazı kardeşlerimizin hâlâ eğitimden mahrum, sağlıksız koşullarda yokluk içinde yaşadığını işitiyorum. Biliniz ki böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti’nin ülküsüne terstir. Zira biz bu devleti her Türk evladının fırsat eşitliği içinde, insanca ve haysiyetli bir hayat geçirmeleri için kurduk.

Ben sizlerden yalnızca akıllı olmanızı değil, aynı zamanda çalışkan, adaletli ve vicdan sahibi olmanızı istiyorum. Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister!”