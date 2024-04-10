Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin tarihin kirli çamaşırlarını Şokopop sayesinde yeniden aralıyoruz. Bakın neler varmış neler...
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1. Türkan Şoray'a bunu yapan hayat bize neler yapmaz dedik, yaptı...
2. Demet Akalın'la program yapan Jess Molho'nun bu halini hatırlayanlar?
3. Özlem Tekin, neredeysen çık artık ortaya!
4. Tansu Çiller'i güneşlenirken çeken Paparazzi Hüseyin'in başına çok acayip şeyler gelmişti...
5. Tuğba Özay ile siyaset dersek...
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6. Kenan Doğulu gerçek bir şakamatikmiş meğer...
7. Bendeniz ve Harun Kolçak arasındaki değişik ilişki...
8. Hande Yener "yan yan yan yanmam lazım" derken su koşturan koca yürekli ekip arkadaşı
9. Sibel Can ve Hande Yener ile LGBTİ açılımı
10. Bu genç kadının Ebru Şallı olduğunu söylesek?
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