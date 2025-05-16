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M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Durakları! M11 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Durakları! M11 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbulkart Metro
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 08:22

İstanbul'da şehrin dört bir yanına hızlı ve güvenli yolculuk imkanı sağlayan metro hatları, aynı zamanda trafik sorununa da büyük ölçüde çözüm oluyor. Avrupa Yakası'nda önemli aktarma istasyonları ile entegrasyonu olan ve İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran M11 metro hattı da İstanbullular tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 

Gayrettepe İstasyon'undan İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşım sağlayan M11 metro hattı, Arnavutköy Hastane Durağı'na kadar aktarmasız ulaşım imkanı sunuyor. Havalimanı'na metro ile gitmek isteyen yolcular, M11 hattının sefer saatleri ve ücret tarifelerini merak ediyor. Peki, M11 metro kaç dakikada bir geçiyor? M11 ile İstanbul  Havalimanı kaç dakika?

İşte, M11 metro seferleri ve durakları

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M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Durakları ve Genel Bilgiler

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Durakları ve Genel Bilgiler

M11 / U1 & U2 metro hattının işletmeciliğini, diğer metro hatlarından farklı olarak TCDD Taşımacılık yapmaktadır. 

M11 metro hattı, İstanbul'da inşaat çalışmaları devam eden metro hatlarından biridir. 2023 yılında Kağıthane ile Kargo Terminali İstasyonu arasında hizmete açılan hat, şu an Gayrettepe'den Arnavutköy'e uzanmaktadır.

M11 Metro Hattının Güzergahı

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı Gayrettepe, Kağıthane, Havalimanı ve Arnavutköy güzergahında, Avrupa Yakası'nın en işlek hatlarından biridir. 2025 yılı itibarıyla 42 kilometre uzunluğundaki hattın Halkalı'ya ulaştığında 69 kilometreyi bulması planlanmaktadır.

2025 M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Durakları

2025 M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Durakları

  • Arnavutköy Hastane İstasyonu

  • Taşoluk İstasyonu

  • Kargo Terminali İstasyonu

  • İstanbul Havalimanı İstasyonu

  • İhsaniye İstasyonu

  • Göktürk İstasyonu

  • Kemerburgaz İstasyonu

  • Hasdal İstasyonu

  • Kağıthane İstasyonu

  • Gayrettepe İstasyonu

M11 Metro'ya Nasıl Gidilir?

Megakentte konumunuza en yakın toplu taşıma istasyonlarını öğrenmek için navigasyon kullanabilirsiniz. 

Bir diğer seçenek olarak, Metro İstanbul'un internet sitesindeki 'Nasıl Giderim' hizmetinden de yararlanabilir, M11 metronun konumunuza en yakın durağını, iptal olan seferlerini ya da sorunları hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

İSTANBUL'DA M11 METRO İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Aktarma İstasyonları

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Aktarma İstasyonları

M11 Metro ile Avrupa Yakası'nda seyahat edecek olan yolcular Gayrettepe ve Kağıthane istasyonlarından; metrobüs veya metro hatlarına aktarma yapabilirler. İşte, M11 metro aktarma istasyonları: 

  • Gayrettepe İstasyonu’ndan M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattına ve metrobüs işletmelerine

  • Kağıthane İstasyonu’ndan M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattına aktarma yapılabilir.

M11 Metro Durak Haritası

M11 / U1 & U2 metro hattının planlanan yapımı sona erdiğinde Arnavutköy'den Halkalı'ya kadar uzanması planlanmaktadır. Metro hattının proje çalışmalarının ise 2025 yılının sonunda tamamlanması beklenmektedir.

2025 M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Ücretleri

2025 M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Ücretleri

İstanbul'da toplu taşıma ücret tarifeleri Mavi Kart, anonim kart ve elektronik bilete göre değişiklik göstermektedir. Katlara göre değişen tarifelerin yanında; tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart için de fiyat tarifeleri farklılık gösterir. İşte, İstanbul metro ücretleri: 

Anonim Kart ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

Metrodan aktarma yapacak olan yolcular, aktarma tarifleri de mevcut. Tam bilet ücret tarifesi 27 TL iken ilk aktarma 19,33 TL, ikinci aktarma ise 14,67 TL olarak belirleniyor.

2025 M11 Metro Metro Saatleri: M11 Metro Kaç Dakikada Bir Geçer?

2025 M11 Metro Metro Saatleri: M11 Metro Kaç Dakikada Bir Geçer?

Gayrettepe İstasyonu ile Arnavutköy Hastane İstasyonu arasında faaliyet gösteren M11 metro hattının sefer sıklığı 20 dakikadır. Ancak günün yoğun saatlerinde sefer sıklığı artmaktadır. 

M11 Metronun İlk Seferi Saat Kaçta? 

Arnavutköy metrosu M11, seferlerine ise saat 06.00'da başlamaktadır. 

M11 Metro ile Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na Kaç Dakikada Gidilir?

Toplam 10 istasyonda faaliyet gösteren M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının uzunluğu 42 km'dir ve sefer süresi 48 dakikadır. M11 metro ile Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım ise 6 durak ve 31 dakika sürmektedir. 

2025 M11 Metro Sefer Tarifeleri: M11 Metro Kaça Kadar Açık?

Seferlerine saat 06.00'da başlayan M11 metronun son seferi 00.00'da Gayrettepe istasyonundan hareket eder. 

Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metrosu 24 Saat Açık mı?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu gece boyunca hizmet vermez. Son metro, 00.00'da ya da 00.40'ta hareket eder. Bu genel sefer tarifesidir. Ancak bazı özel durumlarda, hafta sonu, tatil ya da bayramlarda ek seferler söz konusu olabilir. 

  • İstanbul Havalimanı – Gayrettepe: 06.00 - 00:00

  • Gayrettepe - İstanbul Havalimanı: 06:00 - 00:40

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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