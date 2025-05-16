M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Durakları! M11 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbul'da şehrin dört bir yanına hızlı ve güvenli yolculuk imkanı sağlayan metro hatları, aynı zamanda trafik sorununa da büyük ölçüde çözüm oluyor. Avrupa Yakası'nda önemli aktarma istasyonları ile entegrasyonu olan ve İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran M11 metro hattı da İstanbullular tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Gayrettepe İstasyon'undan İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşım sağlayan M11 metro hattı, Arnavutköy Hastane Durağı'na kadar aktarmasız ulaşım imkanı sunuyor. Havalimanı'na metro ile gitmek isteyen yolcular, M11 hattının sefer saatleri ve ücret tarifelerini merak ediyor. Peki, M11 metro kaç dakikada bir geçiyor? M11 ile İstanbul Havalimanı kaç dakika?

İşte, M11 metro seferleri ve durakları