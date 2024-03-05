LÖSANTE Hastanesinin Camından Kanser Tedavisi Gören Çocukları İçin Nöbet Tutan Babaları Kaydetti!

Ümit Özdağ'ın Konuk Olduğu Bir Yayında İzleyenleri Güldüren Anlar Ortaya Çıktı!

Neredeyse Kendisinden Daha Büyük Görünen İkiz Bebeklerini Paylaşan Anne Şaşkınlık Yarattı

Çanakkale'deki Deprem Korkuttu! 4.9'luk Deprem Anı Kamerada: "Çok Korktuk, İlk Kez Böyle Şiddetli Hissettim"