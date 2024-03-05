LÖSANTE Hastanesinin Camından Kanser Tedavisi Gören Çocukları İçin Nöbet Tutan Babaları Kaydetti!

'@ayseozaydinn' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin camından dışarıda çocukları için nöbet tutan babaları kaydetti.
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Kanser tedavisi gören çocukları için hastanenin yanındaki arazide arabada, karavanda nöbet tutan babaların paylaşılan o görüntüleri boğazları düğümledi.
Çocuklarının sağlıklarına kavuşma süreçlerinde yakınlarında olmak isteyen, camdan dışarı baktıklarında bir an olsa bile kendilerini görmesini isteyen, taşlarla isimlerini yazarak onları mutlu etmek isteyen babaların paylaşılan görüntülerini sosyal medyada viral oldu.
İşte çocukları için nöbet tutan babaların o görüntüleri: 👇
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