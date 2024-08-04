Kuzey Tuncelli Kimdir, Kaç Yaşında? Paris 2024'te 5'inci Olan Milli Yüzücümüz Kuzey Tuncelli'nin Başarıları
Kuzey Tuncelli Kimdir, Kaç Yaşında? Paris 2024'te 5'inci Olan Milli Yüzücümüz Kuzey Tuncelli'nin Başarıları
16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyatları'nda serbest stil 1500 metre yarışında gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Genç yüzücü, bu zorlu yarışta 5. olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki Kuzey Tuncelli Kimdir? İşte hakkında bilgiler...
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Kuzey Tunçelli Kimdir?
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Diğer Başarıları
Milli yüzücünün antrenörü, Türkiye Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Aykut Çelik, Tunçelli'nin uluslararası arenada elde ettiği başarıların arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.
Tunçelli, bu başarılardan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etti. Erkekler 1500 metre serbest stil finalinde mücadele eden Kuzey, 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5'incisi oldu.
Tunçelli'nin başarıları bununla da sınırlı kalmadı.
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Genç yüzücümüzün bu yaşta elde ettiği bu etkileyici başarılar, Türk yüzme sporunun uluslararası düzeydeki geleceği için umut verici bir tablo çiziyor.
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