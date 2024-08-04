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Kuzey Tuncelli Kimdir, Kaç Yaşında? Paris 2024'te 5'inci Olan Milli Yüzücümüz Kuzey Tuncelli'nin Başarıları

Kuzey Tuncelli Kimdir, Kaç Yaşında? Paris 2024'te 5'inci Olan Milli Yüzücümüz Kuzey Tuncelli'nin Başarıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 20:56 Son Güncelleme: 04.08.2024 - 20:59

16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyatları'nda serbest stil 1500 metre yarışında gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Genç yüzücü, bu zorlu yarışta 5. olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki Kuzey Tuncelli Kimdir? İşte hakkında bilgiler...

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Kuzey Tunçelli Kimdir?

Kuzey Tunçelli Kimdir?

30 Ağustos 2007 doğumlu genç yüzücü Kuzey Tunçelli, yüzme dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu olan Tunçelli, 2024 yılı itibarıyla büyük bir başarıya imza atarak Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Diğer Başarıları

Diğer Başarıları

2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda da etkileyici bir performans sergileyen Tunçelli, 1500 metre serbest stilde finale yükseldi ve Belgrad'daki şampiyonada Avrupa şampiyonu olarak kariyerinde yeni bir dönüm noktası yaşadı.

Milli yüzücünün antrenörü, Türkiye Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Aykut Çelik, Tunçelli'nin uluslararası arenada elde ettiği başarıların arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.

Milli yüzücünün antrenörü, Türkiye Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Aykut Çelik, Tunçelli'nin uluslararası arenada elde ettiği başarıların arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.

Tunçelli, bu başarılardan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etti. Erkekler 1500 metre serbest stil finalinde mücadele eden Kuzey, 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5'incisi oldu.

Tunçelli, bu başarılardan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etti. Erkekler 1500 metre serbest stil finalinde mücadele eden Kuzey, 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5'incisi oldu.

Tunçelli'nin başarıları bununla da sınırlı kalmadı.

Tunçelli'nin başarıları bununla da sınırlı kalmadı.

2023 yılında Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde, 1500 metre serbest stilde 15 dakikanın altında derece yaparak 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. Aynı yıl, Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre ve 1500 metre serbest stil yarışlarında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

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Genç yüzücümüzün bu yaşta elde ettiği bu etkileyici başarılar, Türk yüzme sporunun uluslararası düzeydeki geleceği için umut verici bir tablo çiziyor.

Genç yüzücümüzün bu yaşta elde ettiği bu etkileyici başarılar, Türk yüzme sporunun uluslararası düzeydeki geleceği için umut verici bir tablo çiziyor.

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