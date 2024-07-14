Köpeğinize İsim Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Özellik

İsim seçerken anlamlı isimler tercih edebilirsiniz. Patili dostunuzun kişiliğine uygun veya sizin için özel bir anlamı olan bir isim seçmek bağınızı güçlendirir. Örneğin, eğer tüylü dostunuz enerjik ve neşeliyse “Zıpır” ismi ona çok yakışabilir. Ya da hayatınızda önemli bir yere sahip bir yer veya kişiye atıfta bulunan bir isim seçebilirsiniz.