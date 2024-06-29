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Köpeğinin İsmi Ne olmalı?

etiket Köpeğinin İsmi Ne olmalı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 18:01

Patili dostunun ismi, onun benzersiz kişiliğine ve seninle paylaştığı özel anılara uygun olmalı. Bu test, onun için en mükemmel ismi bulmana yardımcı olacak adımları içeriyor. Hazır mısın? 

O zaman başlıyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Patili dostunun diğer köpeklerle arası nasıl?

2. Onu biraz daha tanıyalım! Karakterinin en belirgin özelliği ne?

3. Patili dostunun boyutu ne?

4. Enerji seviyesini puanlar mısın? (1 en düşük, 5 en yüksek)

5. Peki, patili dostun kedilerle iyi geçiniyor mu?

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6. Patili dostunun cinsiyetini de öğrenelim!

7. Onunla iletişimin nasıl? Verdiğin komutları yerine getiriyor mu?

8. Son olarak, köpeğine aşağıdaki doğum günü konseptlerinden hangisini yapmak isterdin?

KÖPÜK!

Bu, sadece bir isim seçmek değil, bir arkadaşlığın başlangıcıdır. Bu adımla, sevimli dostunla yaşayacağın uzun ve mutlu bir yolculuğun ilk adımını atmış bulundun. Senin ve sevimli dostumuzun yolları hiçbir zaman ayrılmasın ve birlikte geçirdiğiniz her an, sonsuza kadar mutluluk dolu olsun.

ÇİKO!

Bu, sadece bir isim seçmek değil, bir arkadaşlığın başlangıcıdır. Bu adımla, sevimli dostunla yaşayacağın uzun ve mutlu bir yolculuğun ilk adımını atmış bulundun. Senin ve sevimli dostumuzun yolları hiçbir zaman ayrılmasın ve birlikte geçirdiğiniz her an, sonsuza kadar mutluluk dolu olsun.

DOST!

Bu, sadece bir isim seçmek değil, bir arkadaşlığın başlangıcıdır. Bu adımla, sevimli dostunla yaşayacağın uzun ve mutlu bir yolculuğun ilk adımını atmış bulundun. Senin ve sevimli dostumuzun yolları hiçbir zaman ayrılmasın ve birlikte geçirdiğiniz her an, sonsuza kadar mutluluk dolu olsun.

MİA!

Bu, sadece bir isim seçmek değil, bir arkadaşlığın başlangıcıdır. Bu adımla, sevimli dostunla yaşayacağın uzun ve mutlu bir yolculuğun ilk adımını atmış bulundun. Senin ve sevimli dostumuzun yolları hiçbir zaman ayrılmasın ve birlikte geçirdiğiniz her an, sonsuza kadar mutluluk dolu olsun.

LOKUM!

Bu, sadece bir isim seçmek değil, bir arkadaşlığın başlangıcıdır. Bu adımla, sevimli dostunla yaşayacağın uzun ve mutlu bir yolculuğun ilk adımını atmış bulundun. Senin ve sevimli dostumuzun yolları hiçbir zaman ayrılmasın ve birlikte geçirdiğiniz her an, sonsuza kadar mutluluk dolu olsun.

SÜTLAÇ!

Bu, sadece bir isim seçmek değil, bir arkadaşlığın başlangıcıdır. Bu adımla, sevimli dostunla yaşayacağın uzun ve mutlu bir yolculuğun ilk adımını atmış bulundun. Senin ve sevimli dostumuzun yolları hiçbir zaman ayrılmasın ve birlikte geçirdiğiniz her an, sonsuza kadar mutluluk dolu olsun.

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