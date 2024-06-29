Köpeğinin İsmi Ne olmalı?

Bu, sadece bir isim seçmek değil, bir arkadaşlığın başlangıcıdır. Bu adımla, sevimli dostunla yaşayacağın uzun ve mutlu bir yolculuğun ilk adımını atmış bulundun. Senin ve sevimli dostumuzun yolları hiçbir zaman ayrılmasın ve birlikte geçirdiğiniz her an, sonsuza kadar mutluluk dolu olsun.