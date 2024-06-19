"Köpeğim Çok Havlıyor" Diyenler Buraya! Derdinize Derman Olabilecek 10 Şey

Patili dostunuzun rahatlamasını sağlamalısınız. Hem vücudunu hem de ruhunu iyi hissettirmek için güzel bir ortam oluşturabilirsiniz. Ilık su ve etrafındaki minik oyuncaklarla kendini bebek gibi hissedebilir. Ayrıca masaj ve patilerine bakım yaparak onu uykuya hazırlayabilirsiniz. Havlamalarının azaldığını görürsünüz!

Huzur bulacağı ortamları sağlamak için Pet Love ürünlerini tercih edebilirsiniz! Özellikle de tüy bakım yağı patili dostunuza çok iyi gelecek, masaj etkisiyle onu rahatlattıracak. Pet Love şampuanı da en huzurlu banyo ortamı için kullanabilirsiniz.