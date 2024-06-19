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"Köpeğim Çok Havlıyor" Diyenler Buraya! Derdinize Derman Olabilecek 10 Şey

etiket "Köpeğim Çok Havlıyor" Diyenler Buraya! Derdinize Derman Olabilecek 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 18:01

Arkadaşınız, dostunuz, biriciğiniz köpeğiniz çok havlayarak size bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Her ne kadar aynı dili konuşmasak da havlama şekillerinden ve hareketlerinden ne istediklerini anlayabiliyoruz ve anlaşabiliyoruz. Can dostunuzun çok havlamasından rahatsız oluyorsanız başvurabileceğiniz bu yöntemlere bakabilirsiniz!

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1. Enerjisini atabilmesi için egzersiz yaptırabilirsiniz.

Köpek dediğimizde aklımıza ilk gelen kelimelerden biri harekettir. Sürekli hareket etmek isteyen minik yaramazların enerjilerini atabilmesi gerekir. Havlayarak size 'beni dışarı çıkar ve hareket etmemi sağlayan egzersizler yaptır' diyor olabilir! Bunu dikkate alarak etrafta koşturmalarına izin verin.

2. İnteraktif oyunlarla zihinlerini açabilirsiniz.

Minik arkadaşınızla vakit geçirerek gelişmesini sağlayacak oyunlara yönlendirebilirsiniz. Sıkılan ve vaktini nasıl geçireceğini bilemeyen köpüş havlayarak ne yapabileceğini soruyor olabilir. Oyalanabileceği bir oyuncak eminim keyfini yerine getirecektir.

3. Huzuru bulacağı ortamlar oluşturabilirsiniz.

Patili dostunuzun rahatlamasını sağlamalısınız. Hem vücudunu hem de ruhunu iyi hissettirmek için güzel bir ortam oluşturabilirsiniz. Ilık su ve etrafındaki minik oyuncaklarla kendini bebek gibi hissedebilir. Ayrıca masaj ve patilerine bakım yaparak onu uykuya hazırlayabilirsiniz. Havlamalarının azaldığını görürsünüz!

Huzur bulacağı ortamları sağlamak için Pet Love ürünlerini tercih edebilirsiniz! Özellikle de tüy bakım yağı patili dostunuza çok iyi gelecek, masaj etkisiyle onu rahatlattıracak. Pet Love şampuanı da en huzurlu banyo ortamı için kullanabilirsiniz.

4. Ödüllendirerek keyfini yerine getirebilirsiniz.

Sevildiğini görebilmesi adına yaptığı önemli işlerde bir ödül maması ve sarılma istiyor olabilirler. Köpek eğitiminde kullanılan bu yöntem ile patili dostun hem enerjisi attırılır hem de gelişimi sağlanır. Ayrıca keyfi yerine getirilir ve sevildiği hissettirilir.

5. Ruhsal olarak iyi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Minik dostlarımızın nelerden etkilendiğini tam olarak bilemeyebiliriz. Bizim korkmadığımız ya da bizde stres etkisi yaratmayan bazı şeylerin onları etkilediği gerçeğini unutmamalıyız. Yüksek bir ses ya da yapılan bir hareket neticesinde havlayarak tepki gösteriyor olabilir. Bu yüzden ruh halinin nasıl olduğunu anlayarak hareket etmelisiniz.

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6. Kurslara götürebilirsiniz.

Güvenli bir ortam ve çalışanların olduğu köpek eğitim kurslarına bakabilirsiniz. Birçok alanda patili dostunuzla ilgilendikleri bu kurslar sayesinde minik arkadaşınız stres atabilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve kendini geliştirebilir. Havlamaya vakti bile olmaz!

7. Havladığı zaman dikkatini başka şeye çekebilirsiniz.

Havladığında sinirlenmek ve minik köpeğinize tepki göstermek yerine sevdiği bir oyuncağı ona göstererek dikkatini dağıtabilirsiniz. Başka bir şeye odaklandığı zaman havlamayı unutur ve sizi rahatsız etmeyi bırakır. Patili dostunuz oyuncağına dalarak mutlu olur, sizin de kızmanıza gerek kalmaz!

8. Havlamayı neyin tetiklediğini saptayabilirsiniz.

Bir şeyin nedenini bilmezseniz çözümünü de sağlayamazsınız. Başta da dediğimiz gibi aynı dili konuşamadığımız için köpeğiniz kendisini havlayarak anlatmaya çalışır. Ne istediğini, o an ne hissettiğini anlamamız çok önemli. Sinirlendiği, bir şeyden rahatsız olduğu ya da oyun oynamak için mi olup olmadığını anlayarak havlamasına hemen müdahale edebilirsiniz.

9. Günlük rutinini oluşturabilirsiniz.

Nasıl biz insanlar düzeni seviyorsak patili dostlarda da durum aynıdır. Mama, oyun, uyku saatinin aynı olması köpeğinizin strese girmesini önler ve kendini güvende hisseder. Derdi olmayan köpüş demek az havlayan köpüş demektir.

10. Arkadaş edinmesine ve sosyalleşmesine izin verebilirsiniz.

Size kendini anlatamadığı zaman kime anlatmak ister? Tabi ki kendi türüne. Bırakın patili dostunuz başka köpüşlerle arkadaş olup vakit geçirsin. Beraber oyun oynayıp koşuşturan iki zıpır düşünün, ne kadar tatlı! Arkadaşıyla enerjisini atan bebeğinizin havlamaları sizi rahatsız etmez.

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