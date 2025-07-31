Konserler, Festivaller, Tiyatrolar, Sinemalar: İstanbul Ağustos Ayı Etkinlik Rehberi Ayağınıza Geldi!
Yaz aylarının olmazsa olmazı konserler elbette. Bu sene Ağustos ayında birbirinden ünlü isimler İstanbul'da sahne alacak, İstanbul unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Ağustos ayında yalnızca konserler değil tiyatrolar, sergiler, açık hava sinemaları ve stand-up gösterileri de bizleri eğlenceden eğlenceye sürükleyecek.
Siz siz olun, aşağıdaki rehberimize göz atmadan plan yapmayın!
İşte İstanbul Ağustos 2025 etkinlik ve konser takvimi.
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İstanbul Ağustos Ayı Konser Takvimi
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İstanbul Ağustos Ayındaki Tiyatrolar
İstanbul Açık Hava Sinemaları
İstanbul Ağustos Ayı Stand-Up Gösterileri
İstanbul Ağustos Ayı Festivalleri
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Dark Sun Metal Festival
Burgazada Music Festival
The Groove Festival
Yavaş Fest
Nordinary Festival
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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