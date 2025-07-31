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Konserler, Festivaller, Tiyatrolar, Sinemalar: İstanbul Ağustos Ayı Etkinlik Rehberi Ayağınıza Geldi!

Konserler, Festivaller, Tiyatrolar, Sinemalar: İstanbul Ağustos Ayı Etkinlik Rehberi Ayağınıza Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 16:41

Yaz aylarının olmazsa olmazı konserler elbette. Bu sene Ağustos ayında birbirinden ünlü isimler İstanbul'da sahne alacak, İstanbul unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Ağustos ayında yalnızca konserler değil tiyatrolar, sergiler, açık hava sinemaları ve stand-up gösterileri de bizleri eğlenceden eğlenceye sürükleyecek. 

Siz siz olun, aşağıdaki rehberimize göz atmadan plan yapmayın!

İşte İstanbul Ağustos 2025 etkinlik ve konser takvimi.

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İstanbul Ağustos Ayı Konser Takvimi

İstanbul Ağustos Ayı Konser Takvimi

Manifest

  • Tarih: 1 Ağustos 21.00 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Nilüfer

  • Tarih: 1 Ağustos 21.00 

  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Kenan Doğulu

  • Tarih: 1 Ağustos 21.00 

  • Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Aleyna Tilki & Edis

  • Tarih: 2 Ağustos 21.30 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Gökhan Türkmen

  • Tarih: 2 Ağustos 21.00 

  • Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Can Bonomo

  • Tarih: 2 Ağustos 21.00

  • Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

An Epic Symphony & Hayko Cepkin

  • Tarih: 2 Ağustos, 3 Ağustos 

  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Emre Fel & Melike Şahin

  • Tarih: 3 Ağustos 21.30 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

An Epic Symphony & Mustafa Sandal

  • Tarih: 6 Ağustos 21.00 

  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Dedublüman & Emir Can İğrek

  • Tarih: 6 Ağustos 21.30 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Adamlar

  • Tarih: 7 Ağustos 20.00

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Manga

  • Tarih: 7 Ağustos 20.00 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Dolu Kadehi Ters Tut

  • Tarih: 8 Ağustos 20.00 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Cem Adrian

  • Tarih: 8 Ağustos 21.00

  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Duman

  • Tarih: 8 Ağustos 20.00 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Mor ve Ötesi

  • Tarih: 9 Ağustos 21.00 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Sertab Erener

  • Tarih: 13 Ağustos 21.30 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Simge

  • Tarih: 14 Ağustos 20.00 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Mabel Matiz

  • Tarih: 14 Ağustos 21.30 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Mert Demir

  • Tarih: 16 Ağustos 21.00 

  • Yer: KüçükÇiftlik Park

Yıldız Tilbe & Semicenk

  • Tarih: 16 Ağustos 20.00

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Levent Yüksel

  • Tarih: 19 Ağustos 21.00 

  • Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Halsey

  • Tarih: 21 Ağustos 21.00 

  • Yer: Festival Park Yenikapı

Apocalyptica

  • Tarih: 22 Ağustos 19.00

  • Yer: KüçükÇiftlik Park

James Arthur

  • Tarih: 23 Ağustos 21.00 

  • Yer: Life Park

Yaşar 

  • Tarih: 25 Ağustos 21.00 

  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Yıldız Tilbe 

  • Tarih: 28 Ağustos 21.00

  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Yüzyüzeyken Konuşuruz

  • Tarih: 29 Ağustos 21.00

  • Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Sıla

  • Tarih: 30 Ağustos 21.00 

  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

İstanbul Ağustos Ayındaki Tiyatrolar

İstanbul Ağustos Ayındaki Tiyatrolar

Hizmetçiler

  • Tarih: 1 -2-3 Ağustos 

  • Yer: Moda Sahnesi

Mahşer-i Cümbüş

Haybeden Gerçeküstü Aşk

  • Tarih: 3 Ağustos 

  • Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Plastik Aşklar

  • Tarih: 3 Ağustos 

  • Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

  • Tarih: 7 Ağustos

  • Yer: Trump Sahne

Bir Baba Hamlet

  • Tarih: 10 Ağustos 

  • Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Drakula

  • Tarih: 14 Ağustos

  • Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Aydınlıkevler

  • Tarih: 20 Ağustos 

  • Maximum Uniq Açıkhava

Ölün Bizi Ayırana Dek

  • Tarih: 26 Ağustos 

  • Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Harem Kabare

  • Tarih: 28 Ağustos 

  • Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

İstanbul Açık Hava Sinemaları

İstanbul Açık Hava Sinemaları

İstanbul'da hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında gidebileceğiniz açık hava sinemaları mevcut. Peki Ağustos ayında hangi filmler var?

Yer: The Ritz-Carlton, The Roof

Filmler ve Tarihler:

  • 5 Ağustos 2025, Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi

  • 12 Ağustos 2025, Yeşil Yol

  • 19 Ağustos 2025, Casablanca

  • 26 Ağustos 2025, Amelie

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus 

Filmler ve Tarihler:

  • 2 Ağustos 2025, Ölü Ozanlar Derneği

  • 9 Ağustos 2025, Yıldızlararası

  • 16 Ağustos 2025, Yukarı Bak

  • 23 Ağustos 2025, Casablanca

  • 30 Ağustos 2025, Özel Bir Kadın

Yer: Feriye Açık Hava Sineması

Filmler ve Tarihler: 

  • 5 Ağustos 2025, Skyfall

  • 12 Ağustos 2025, Benjamin Button’un Tuhaf Hikâyesi

  • 19 Ağustos 2025, Passenger

  • 26 Ağustos 2025, Babam ve Oğlum

Yer: Zorlu PSM Vestel Amfi

Filmler ve Tarihler: 

  • 4 Ağustos 2025, Leon 

  • 11 Ağustos 2025, June-John

Yer: Zorlu PSM Pluxee (Swissotel The Bosphorus)

Filmler ve Tarihler: 

  • 4 Ağustos 2025 21.00 Ölümlü Dünya 1

  • 11 Ağustos 2025 21.00 Moulin Rouge

  • 18 Ağustos 2025 21.00 Bohemian Rhapsody

  • 25 Ağustos 2025 21.00 Amelie

İstanbul Ağustos Ayı Stand-Up Gösterileri

İstanbul Ağustos Ayı Stand-Up Gösterileri

Yoshi Enomoto

  • Tarih: 1 Ağustos 

  • Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Alpay Erdem

  • Tarih:  2 Ağustos

  • Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Alim Şermet

  • Tarih: 2 Ağustos 

  • Yer: Infiniti Sahne

S-ekstra

  • Tarih: 2 Ağustos 

  • Yer: Awaken Event

Seda Yüz

  • Tarih: 3 Ağustos 

  • Yer: Moda Sahnesi Büyük Salon

Miray Akovalıgil

  • Tarih: 5 Ağustos

  • Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Lady Malumat – Tuba Ulu

  • Tarih: 8 Ağustos 

  • Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Benyunusyılmaz

  • Tarih: 8 Ağustos 

  • Yer: Trump Sahne

Musti Kusti

  • Tarih:  9 Ağustos 

  • Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Baturay Özdemir

  • Tarih: 10 Ağustos 

  • Yer: Atlas 1948 Sahnesi

Aşkım Kapışmak

  • Tarih: 16 Ağustos 

  • Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Ali Rıza Tanyeli

  • Tarih: 22 Ağustos 

  • Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Morkomedyen

  • Tarih: 25 Ağustos 

  • Yer: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Özgür Turhan

  • Tarih: 27 Ağustos

  • Yer: Moda Sahnesi Büyük Salon

İlker Gümüşoluk

  • Tarih: 28 Ağustos 

  • Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu

İstanbul Ağustos Ayı Festivalleri

İstanbul Ağustos Ayı Festivalleri

Ben tek bir konserle yetinmem, bana festival lazım diyenleri duyar gibiyiz. Merak etmeyin, bu sene Ağustos ayında İstanbul'da birbirinden güzel festivaller var! 

1-17 Ağustos tarihinde saat 21.00'de başlayacak olan İstanbul Festivali'nde ünlü isimler sahne alacak. 17 gün boyunca her gün 16.00’dan itibaren kapılarını açan bu festivalde boş bir an yok!

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Dark Sun Metal Festival

Dark Sun Metal Festival

Metal tınılarını İstanbul'da duymaya hazır mısınız? Radical Noise, Sepultura, Knight Errant, Myrkur, Epica ve  Simone Simons bu festivalde sahne alacak.

  • Tarih: 1-2 Ağustos 2025 19:00 

  • Yer: KüçükÇiftlik Park

Burgazada Music Festival

Burgazada Music Festival

Burgazada Müzik Festivali, siz değerleri misafirlerini Cennet Bahçesi’nin eşsiz doğası eşliğinde ağırlayacak.

  • Tarih: Cennet Bahçesi Burgazada

  • Yer: 2-3 Ağustos 18.00

The Groove Festival

The Groove Festival

The Groove Festivali, Swissotel The Bosphorus’un eşsiz atmosferinde kapılarını açıyor. Gün boyu sürecek olan bu festivalde müzikten yemeğe, atölyelerden workshoplara oldukça keyifli alanlar mevcut.

  • Tarih: 3 Ağustos 2025 15:00

  • Yer: Swissotel The Bosphorus

Yavaş Fest

Yavaş Fest

Kaan Tangöze, Kalben, Tuğkan ve Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer, Hüsnü Arkan...Birbirinden ünlü isimler 15-16 Ağustos tarihlerinde Life Park'ta sahne alacak.

  • Tarih: 15-16 Ağustos

  • Yer: Life Park

Nordinary Festival

Nordinary Festival

Paptircem, Soft Analog ve Bedük. Hem elektronik hem indie popun bir arada olacağı bu festival bütün müzikseverlere hitap eden cinsten! Ayrıca festival süresince çeşitli atölyeler, workshoplar ve kokteyller de sizinle olacak.

  • Tarih: 31 Ağustos 

  • Yer: Swissotel The Bosphorus

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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