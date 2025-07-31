Konserler, Festivaller, Tiyatrolar, Sinemalar: İstanbul Ağustos Ayı Etkinlik Rehberi Ayağınıza Geldi!

Ben tek bir konserle yetinmem, bana festival lazım diyenleri duyar gibiyiz. Merak etmeyin, bu sene Ağustos ayında İstanbul'da birbirinden güzel festivaller var!

1-17 Ağustos tarihinde saat 21.00'de başlayacak olan İstanbul Festivali'nde ünlü isimler sahne alacak. 17 gün boyunca her gün 16.00’dan itibaren kapılarını açan bu festivalde boş bir an yok!