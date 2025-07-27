Ağustos Dolu Dolu Geçecek: 2025 Ağustos Ayı Yabancı Konser Takvimi!

Yaz aylarının vazgeçilmezi hiç şüphesiz konserlerdir. Haziran ve Temmuz ayında hem yerli hem de yabancı isimler, verdikleri konserlerle unutulmaz birer gece yaşattılar. Fakat eğlence bitmedi! Ağustos ayında da ülkemize gelerek konser verecek birçok yabancı isim bulunuyor. Pop, alternatif, rock, elektronik...Tarzınız ne olursa olsun size hitap edecek bir etkinlik bulacağınıza eminiz!

İşte Ağustos ayı yabancıların konser takvimi.