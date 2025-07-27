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Ağustos Dolu Dolu Geçecek: 2025 Ağustos Ayı Yabancı Konser Takvimi!

Ağustos Dolu Dolu Geçecek: 2025 Ağustos Ayı Yabancı Konser Takvimi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 14:30

Yaz aylarının vazgeçilmezi hiç şüphesiz konserlerdir. Haziran ve Temmuz ayında hem yerli hem de yabancı isimler, verdikleri konserlerle unutulmaz birer gece yaşattılar. Fakat eğlence bitmedi! Ağustos ayında da ülkemize gelerek konser verecek birçok yabancı isim bulunuyor. Pop, alternatif, rock, elektronik...Tarzınız ne olursa olsun size hitap edecek bir etkinlik bulacağınıza eminiz!

İşte Ağustos ayı yabancıların konser takvimi.

Eğlenceye doyacağız!

Eğlenceye doyacağız!

'Keşke Türkiye'ye gelseler' dediğimiz birçok yabancı isim 2025'te ülkemize turne düzenleyerek bizleri heyecanlandırdı. Guns N' Roses ile başlayan yabancı konserler birbirinden ünlü isimlerle devam ediyor. Bu sene Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Till Lindemann, One Republic, Tamino ve Robbie Williams gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapacağız. 

Peki Ağustos ayında kimler, nerede konser verecek?

Ağustos 2025 Yabancı Konser Takvimi

Ağustos 2025 Yabancı Konser Takvimi

  • Hurts: 2 Ağustos Cumartesi Zorlu PSM

  • Epica: 2 Ağustos Cumartesi KüçükÇiftlik Park

  • Jennifer Lopez: 5 Ağustos Salı Festival Park Yenikapı

  • Wardruna: 9 Ağustos Cumartesi Harbiye Açıkhava

  • L’Impératrice: 21 Ağustos Perşembe KüçükÇiftlik Park

  • Apocalyptica: 22 Ağustos Cuma KüçükÇiftlik Park

  • Khruangbin: 27 Ağustos Çarşamba Harbiye Açıkhava 

  • Empire of The Sun: 30 Ağustos Cumartesi  Bonus Parkorman

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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