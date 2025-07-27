Ağustos Dolu Dolu Geçecek: 2025 Ağustos Ayı Yabancı Konser Takvimi!
Yaz aylarının vazgeçilmezi hiç şüphesiz konserlerdir. Haziran ve Temmuz ayında hem yerli hem de yabancı isimler, verdikleri konserlerle unutulmaz birer gece yaşattılar. Fakat eğlence bitmedi! Ağustos ayında da ülkemize gelerek konser verecek birçok yabancı isim bulunuyor. Pop, alternatif, rock, elektronik...Tarzınız ne olursa olsun size hitap edecek bir etkinlik bulacağınıza eminiz!
İşte Ağustos ayı yabancıların konser takvimi.
Eğlenceye doyacağız!
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Ağustos 2025 Yabancı Konser Takvimi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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