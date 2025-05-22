KONDA Araştırma Başkanından Ekrem İmamoğlu Yorumu: Ekrem İmamoğlu Operasyonu Neden Aceleye Geldi?
Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA’nın araştırma müdürü olan Aydın Erdem, Ekrem İmamoğlu’nun oylarının kararsızlarda da hızla yükseldiğini ve bu sebeple hem diploma iptalinin hem de İBB operasyonunda tutuklanmasının aceleye geldiğini söyledi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması aceleye gelmesinin sebebi neydi?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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