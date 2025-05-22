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KONDA Araştırma Başkanından Ekrem İmamoğlu Yorumu: Ekrem İmamoğlu Operasyonu Neden Aceleye Geldi?

KONDA Araştırma Başkanından Ekrem İmamoğlu Yorumu: Ekrem İmamoğlu Operasyonu Neden Aceleye Geldi?

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.05.2025 - 16:05

Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA’nın araştırma müdürü olan Aydın Erdem, Ekrem İmamoğlu’nun oylarının kararsızlarda da hızla yükseldiğini ve bu sebeple hem diploma iptalinin hem de İBB operasyonunda tutuklanmasının aceleye geldiğini söyledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. CHP, 23 Mart’ta yaptığı ön seçimle Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişti. 

İBB’ye yapılan “terör” ve “yolsuzluk” operasyonunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte yakın çalışma arkadaşları da tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Türkiye genelinde protesto gösterileri ve boykot çağrıları da yapılmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması aceleye gelmesinin sebebi neydi?

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması aceleye gelmesinin sebebi neydi?

Türkiye’de en güvenilir araştırma şirketlerinden biri olan KONDA’da araştırma müdür olan Aydın Erdem, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hem diploma iptalinin hem de İBB operasyonun aceleye geldiğini iddia eden Erdem, “Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseliyordu, sadece muhalif seçmende değil kararsızda da yükseliyordu. İmamoğlu'nun oyu arttıkça bu operasyonu hiç yapamaz hale gelebilirdi. O yüzden bu iş biraz aceleye geldi.” ifadelerini kullandı.

Aydın Erdem’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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