KONDA Araştırma Başkanından Ekrem İmamoğlu Yorumu: Ekrem İmamoğlu Operasyonu Neden Aceleye Geldi?

Türkiye’de en güvenilir araştırma şirketlerinden biri olan KONDA’da araştırma müdür olan Aydın Erdem, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hem diploma iptalinin hem de İBB operasyonun aceleye geldiğini iddia eden Erdem, “Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseliyordu, sadece muhalif seçmende değil kararsızda da yükseliyordu. İmamoğlu'nun oyu arttıkça bu operasyonu hiç yapamaz hale gelebilirdi. O yüzden bu iş biraz aceleye geldi.” ifadelerini kullandı.