Kızılcık Şerbeti Ertuğrul'un Vedasından Survivor Pınar'ın Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Ertuğrul'un Vedasından Survivor Pınar'ın Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Mart Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in popüler çifti Ömer ve Süsen arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Çiftin geleceği için senaryoda gelişmeler yaşanırken, Birsen Altuntaş bomba bir haber verdi.
İbrahim Keloğlan tarafından 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülen kedi Eros tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Eros için "Kimsesizdi" diyenler için Kızılcık Şerbeti'nde kapak gibi bir sahne yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti her bölüm ayakta alkışlanacak bir sahneyle Cuma akşamı gündem olmaya devam ederken, son bölüme din düşmanlığıyla suçlanan Kıvılcım'ın türban ve din hakkındaki enfes açıklaması damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Ertuğrul ve Mihri son bölümde diziye veda etti. Bölümün ardından duygusal bir veda mesajı paylaşan Ertuğrul'u canlandıran Kayra Şenocak, paylaştığı görsellerle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını başrol çifti olan Seyran ve Ferit'i ayırdığı için reytinglerde inanılmaz bir düşüş yaşamıştı. İzleyicinin isteğine kulak veren dizi ekibi sonunda SeyFer'i bir araya getirince bölüme yorumlar gecikmedi.
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Survivor All Star'da çıkardığı olaylarla gündemden düşmeyen Pınar Saka, yarışmadan elenir elenmez yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevkini arşa çıkardı. Çimen'in aptallıklarını ve Görkem'in namus bekçisi kesilmelerini saymazsak Şerbomuz yine formundan hiçbir şey kaybetmezken, son sahneye Pembe'nin darbe girişimine karşı atağa geçen Alev damgasını vurdu. Ünal ailesinin evine "cici anne" olarak gelen Alev, ortalığı resmen yıktı.
Dini ritüeller ya da jargon konusunda farklılıklar nedeniyle yaşananlar, kısa süreli şoklar ya da komik anılar oluşturabiliyor. Bir kullanıcının sorduğu seküler anılara verilen cevaplar ilgi çekerken, güldüren anıla da yok değildi.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde iki veda yaşandı. Dizinin Mihri'si ve Ertuğrul'u Kayra Şenocak ile Gizem Yanık kadrodan ayrılırken, Gizem Yanık duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Çimen'in Gökhan sevdasından bambaşka biri olması damga vuruyor. Gökhan için türbana giren ve evi terk eden Çimen'in aptallıkları izleyicileri çileden çıkarırken, bir izleyici dayanamayıp Show TV'yi aradı.
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