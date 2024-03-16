Seyran ve Ferit Aşkının Geri Döndüğü Yalı Çapkını'na Gelen Tepkiler
Seyran ve Ferit Aşkının Geri Döndüğü Yalı Çapkını'na Gelen Tepkiler
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını başrol çifti olan Seyran ve Ferit'i ayırdığı için reytinglerde inanılmaz bir düşüş yaşamıştı. İzleyicinin isteğine kulak veren dizi ekibi sonunda SeyFer'i bir araya getirince bölüme yorumlar gecikmedi.
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Aldığı reytinglerle geçtiğimiz sezonun tartışmasız galibi olan Yalı Çapkını, yeni sezonunda senaryonun çıkmaza girmesiyle hızla kan kaybetti.
Seyran ve Ferit arasındaki soğuk rüzgarlardan tutun da çiftin ayrılıp barışmasından illallah eden izleyicilerin artık bu aşka inancı azalırken, dizi ekibi hızla reyting kaybeden dizi için harekete geçti.
İzleyicilerin isteğine kulak veren Yalı Çapkını son bölümde soru işaretlerini hızla giderip Seyran ve Ferit'i tekrardan bir araya getirirken, haliyle bölüme yorum yağdı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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