Seyran ve Ferit Aşkının Geri Döndüğü Yalı Çapkını'na Gelen Tepkiler

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını başrol çifti olan Seyran ve Ferit'i ayırdığı için reytinglerde inanılmaz bir düşüş yaşamıştı. İzleyicinin isteğine kulak veren dizi ekibi sonunda SeyFer'i bir araya getirince bölüme yorumlar gecikmedi.