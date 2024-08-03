Keşke Mikro Olsaydı: Fransız Atlet Penisinin Sırığa Takılmasıyla Atlamasını Gerçekleştiremedi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda birbirinden ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Fransız atlet Anthony Ammirati, 5.70 metrelik atlama sırasında bir sorunla karşılaştı. Ammirati'nin cinsel organı sırığa takılınca, sporcu başarısız oldu.

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