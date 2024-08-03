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Keşke Mikro Olsaydı: Fransız Atlet Penisinin Sırığa Takılmasıyla Atlamasını Gerçekleştiremedi

Keşke Mikro Olsaydı: Fransız Atlet Penisinin Sırığa Takılmasıyla Atlamasını Gerçekleştiremedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 18:54

Paris 2024 Olimpiyatları'nda birbirinden ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Fransız atlet Anthony Ammirati, 5.70 metrelik atlama sırasında bir sorunla karşılaştı. Ammirati'nin cinsel organı sırığa takılınca, sporcu başarısız oldu.

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21 yaşındaki Fransız atlet Anthony Ammirati, Olimpiyatlarda iki kez başarılı atlama gerçekleştirdi.

21 yaşındaki Fransız atlet Anthony Ammirati, Olimpiyatlarda iki kez başarılı atlama gerçekleştirdi.

Fakat sıra 5.70 metrelik atlayışa geldiğinde Fransız atlet büyük bir talihsizlik yaşadı.

Fakat sıra 5.70 metrelik atlayışa geldiğinde Fransız atlet büyük bir talihsizlik yaşadı.

Ammirati için başta her şey yolunda gidiyordu. Sırığın tepesine çıkmayı başaran atletin, atlayışı sorunsuz tamamlayacağı düşünülüyordu.

Ammirati için başta her şey yolunda gidiyordu. Sırığın tepesine çıkmayı başaran atletin, atlayışı sorunsuz tamamlayacağı düşünülüyordu.

Ta ki Ammirati'nin cinsel organı, sırığa değene dek! Talihsiz sporcu, bu temasın ardından başarısız bir atlayış gerçekleştirmiş oldu.

Ta ki Ammirati'nin cinsel organı, sırığa değene dek! Talihsiz sporcu, bu temasın ardından başarısız bir atlayış gerçekleştirmiş oldu.

O anların sosyal medyaya düşmesi de gecikmedi.

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"Büyük bir penisiniz olduğu için olimpiyatları kaybettiğinizi hayal edin."

"Büyük bir penisiniz olduğu için olimpiyatları kaybettiğinizi hayal edin."

"Bence kazandı"

"Bence kazandı"
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