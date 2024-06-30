Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Keşke Daha Erken Öğrenmiş Olsaydım Diyeceğiniz 17 Altın Değerinde Tavsiye

Keşke Daha Erken Öğrenmiş Olsaydım Diyeceğiniz 17 Altın Değerinde Tavsiye

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 12:01

Bugünkü içeriğimizde, insanların keşke daha erken öğrenseydim dedikleri 17 tavsiyeye bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Bazen en iyi dersleri en iyi insanları izleyerek değil, en kötü insanların yaptıklarını izleyerek ve onların hatalarından ders alarak öğreniriz."

1. "Bazen en iyi dersleri en iyi insanları izleyerek değil, en kötü insanların yaptıklarını izleyerek ve onların hatalarından ders alarak öğreniriz."

2. "Zeki olmak derslerinde iyi olmak demek değil."

'Önemli olan güçlü yollarına oynamak.'

3. "Hayatında stres ve sorunların olmadığı bir zaman olmayacak. Önemli olan bu sorunlar ile nasıl başa çıktığın."

4. "Hayatındaki insanların yüzde 90'ı geçici. Bu yüzden onları mutlu etmektense kendini mutlu etmeye odaklan."

4. "Hayatındaki insanların yüzde 90'ı geçici. Bu yüzden onları mutlu etmektense kendini mutlu etmeye odaklan."

5. "Yalnız olmak seni sinirden çıldırtan birisiyle olmaktan çok daha iyidir."

5. "Yalnız olmak seni sinirden çıldırtan birisiyle olmaktan çok daha iyidir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Birisi sana soru sordu diye cevap vermek zorunda değilsin."

7. "Yemek yapmayı şimdiden öğrenmeye başla çünkü 300'üncü siparişinden sonra dışarıdan yemek yemek gerçekten çok bunaltıcı bir hal alıyor."

7. "Yemek yapmayı şimdiden öğrenmeye başla çünkü 300'üncü siparişinden sonra dışarıdan yemek yemek gerçekten çok bunaltıcı bir hal alıyor."

8. "Mutluluğunu asla başka bir insana veya insanlara bağlama."

8. "Mutluluğunu asla başka bir insana veya insanlara bağlama."

'Kendinle mutlu olmayı öğren.'

9. "Para biriktirmeye bugünden başla çünkü gelecekte ihtiyacın olacak."

9. "Para biriktirmeye bugünden başla çünkü gelecekte ihtiyacın olacak."

10. "Mental sağlığın en az fiziksel sağlığın kadar önemli."

10. "Mental sağlığın en az fiziksel sağlığın kadar önemli."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Gelecekteki sen için iyilikler yapmayı unutma."

11. "Gelecekteki sen için iyilikler yapmayı unutma."

'Çamaşırları toplamak istemiyor musun? Neden şimdi toplayıp gelecekteki seni büyük bir dertten kurtarmayasın?'

12. "Hayattaki en önemli seçimin partnerin olarak kimi seçtiğin olacak."

'Partnerin seni başarıya ulaştırabilir veya bugüne kadar başardığın her şeyi yok edebilir!'

13. "Hepimizin içerisinde doğruları ve gerçek isteklerimi söyleyen bir ses var."

'O sesi dinlemeyi öğrenebilirsin ve öğrendiğin gün gerçekten mutlu olmaya başlayacaksın.'

14. "Sorumluluk almaktan asla çekinme ve hatta ne zaman mümkünse hemen sorumluluk al."

15. "Arkadaşlarınla olan bağlarını asla koparma çünkü bir süre sonra yeni arkadaş edinmek çok zor bir hale gelecek."

15. "Arkadaşlarınla olan bağlarını asla koparma çünkü bir süre sonra yeni arkadaş edinmek çok zor bir hale gelecek."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. "Sağlığın için yatırım yapmaya bugünden başla. Günde 10 dakika yoga bile gelecekte seni büyük acılardan kurtarabilir."

16. "Sağlığın için yatırım yapmaya bugünden başla. Günde 10 dakika yoga bile gelecekte seni büyük acılardan kurtarabilir."

17. "Sağlıklı bir cilt için güneş kremi kullanmaya bugünden başla."

17. "Sağlıklı bir cilt için güneş kremi kullanmaya bugünden başla."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın