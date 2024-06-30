Keşke Daha Erken Öğrenmiş Olsaydım Diyeceğiniz 17 Altın Değerinde Tavsiye
Keşke Daha Erken Öğrenmiş Olsaydım Diyeceğiniz 17 Altın Değerinde Tavsiye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların keşke daha erken öğrenseydim dedikleri 17 tavsiyeye bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Bazen en iyi dersleri en iyi insanları izleyerek değil, en kötü insanların yaptıklarını izleyerek ve onların hatalarından ders alarak öğreniriz."
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2. "Zeki olmak derslerinde iyi olmak demek değil."
3. "Hayatında stres ve sorunların olmadığı bir zaman olmayacak. Önemli olan bu sorunlar ile nasıl başa çıktığın."
4. "Hayatındaki insanların yüzde 90'ı geçici. Bu yüzden onları mutlu etmektense kendini mutlu etmeye odaklan."
5. "Yalnız olmak seni sinirden çıldırtan birisiyle olmaktan çok daha iyidir."
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6. "Birisi sana soru sordu diye cevap vermek zorunda değilsin."
7. "Yemek yapmayı şimdiden öğrenmeye başla çünkü 300'üncü siparişinden sonra dışarıdan yemek yemek gerçekten çok bunaltıcı bir hal alıyor."
8. "Mutluluğunu asla başka bir insana veya insanlara bağlama."
9. "Para biriktirmeye bugünden başla çünkü gelecekte ihtiyacın olacak."
10. "Mental sağlığın en az fiziksel sağlığın kadar önemli."
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11. "Gelecekteki sen için iyilikler yapmayı unutma."
12. "Hayattaki en önemli seçimin partnerin olarak kimi seçtiğin olacak."
13. "Hepimizin içerisinde doğruları ve gerçek isteklerimi söyleyen bir ses var."
14. "Sorumluluk almaktan asla çekinme ve hatta ne zaman mümkünse hemen sorumluluk al."
15. "Arkadaşlarınla olan bağlarını asla koparma çünkü bir süre sonra yeni arkadaş edinmek çok zor bir hale gelecek."
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16. "Sağlığın için yatırım yapmaya bugünden başla. Günde 10 dakika yoga bile gelecekte seni büyük acılardan kurtarabilir."
17. "Sağlıklı bir cilt için güneş kremi kullanmaya bugünden başla."
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