Kesin Sizin de Çevrenizde Varlar: En Popüler 11 Köpek İsmi
Kesin Sizin de Çevrenizde Varlar: En Popüler 11 Köpek İsmi
Hepimiz patili dostlarımızın sahip olduğu bazı isimlerin ne kadar popüler olduğunu fark etmiştir. Sokaklarda, parklarda ve sosyal medyada sevimli dostlarımız için sıkça duyduğumuz en popüler isimleri derledik. Kim bilir, belki sizin sevimli dostunuzun ismi de bu listede! 🐾
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1. Tarçın
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2. Max
3. Pablo
4. Maya
5. Paşa
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6. Luna
7. Pamuk
8. Badem
9. Şila
10. Duman
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