Kesin Sizin de Çevrenizde Varlar: En Popüler 11 Köpek İsmi

Sevimli, tarçın renkli bir patili dostunuzu düşünün! Bu isim, özellikle de kahverengi tüylü minik dostlarımız için mükemmel bir tercih. Hem tatlı hem de enerjik bir çağrışım yapıyor. Çevrenizde bir Tarçın varsa, onun şirinliğinden kaçış yok. Tatlı mı tatlı, aynı zamanda hareketli ve canlı!