Kerimcan Durmaz Hakkında Dikkat Çeken İddia: Eşcinsel Şarkıcı Azis ile Benzer Kariyer Yönetimine mi Sahip?

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Kerimcan Durmaz, yaptığı YouTube programları ve Instagram paylaşımları ile son günlerde sık sık konuşulmaya başlandı.
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Kerimcan Durmaz son gülerde sosyal medyadaki tespihli paylaşımı ve "Angara Bebesi" söylemi nedeniyle eril enerjisi hakkında çokça konuşuluyor.
Sakal da bırakan Kerimcan Durmaz, eril tavırlarıyla son günlerde çokça konuşurken sevenleri de "Yakında bize yenge de getirirsin" şeklinde espriler yapıyorlar.
"@ilovskidaily" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadın da ilginç bir iddia ortaya attı.
"@ilovskidaily" isimli TikTok kullanıcısı, Bulgar eşcinsel şarkıcı Azis ile Kerimcan Durmaz'ın kariyer yönetiminin birbirine benzediğini iddia etti.
Türkiye'de ve tüm dünyada sevilen bir şarkıcı olan Azis, sevdiği bir erkek ile evlenerek yakın arkadaşının taşıyıcı annelik yapması ile de çocuk sahibi olmuştu.
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Gerçek adı Vasil Troyanov Boyanov olan ve sahne adı Azis olarak bilinen şarkıcı, kendisini tüm dünyanın tanıdığı sitilinden uzaklaştırarak çok farklı bir stile bürünmüştü.
Azis ile Kerimcan Durmaz arasında benzerlik kuran TikTok kullanıcısı da Azis'in zaman içerisindeki değişimi ile Kerimcan Durmaz'ın son günlerdeki eril tavrı hakkında konuştu.
İşte o TikTok kullanıcısının dikkat çeken paylaşımı: 👇
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