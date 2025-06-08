Kene Isırdığında Ne Yapmalı, Kene Nasıl Çıkarılır? Kenelerden Korunmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Kene ısırığı genellikle acı vermez ve ilk etapta fark edilmesi zor olabilir. Ancak doğa yürüyüşleri, piknik gibi açık hava etkinliklerinin ardından vücut detaylı şekilde kontrol edilmelidir. Eğer ciltte kene fark edilirse, panik yapılmamalı ve doğrudan bilinçsiz müdahaleden kaçınılmalıdır.

Kenenin üzerine sigara basmak, kolonya veya kimyasal dökmek gibi halk arasında sıkça uygulanan yöntemler kesinlikle yanlıştır. Bu tür müdahaleler kenenin kusmasına veya taşıdığı mikroorganizmaları doğrudan kana vermesine yol açabilir. Böyle bir durumda en doğru adım sağlık kuruluşuna başvurarak uzman yardımı almaktır. Eğer bir sağlık merkezine ulaşmak kısa sürede mümkün değilse dikkatli ve doğru yöntemle çıkarılması gerekir.