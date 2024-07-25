Kedini Ne Kadar İyi Anlıyorsun?
Kedini Ne Kadar İyi Anlıyorsun?
Tüylü arkadaşlarımızla bolca vakit geçirmeliyiz. Vakit geçirdikçe neleri sevip sevmediğini görebiliriz. Ayrıca nasıl bir kişiliği olduğunu da anlarız. Böylece daha iyi anlaşır, dost oluruz. Siz minik dostunuzu ne kadar anladığını biliyor musunuz? Gelin beraber ne kadar anladığımıza bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İşte ilk sorumuz! Patili dostlarınızın en sevdiği oyuncaklarının neler olduğunu sayabilir misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki, tüylü bebeğinizin uyumayı en sevdiği yer neresi olduğunu biliyor musunuz?
3. Patili dostunuzun sevdiği atıştırmalıkları say desem söyleyebilir misiniz?
4. Sevdiği ve sevmediği insanları tanıyor musunuz?
5. Tüylü yavrunuzun yapmayı sevdiği aktiviteleri biliyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın