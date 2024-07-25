Kedini Ne Kadar İyi Anlıyorsun?

Tüm özelliklerini biliyorsun. Sakin mi sessiz mi yoksa enerji dolu mu olduğunu sormamıza gerek kalmadan anlatabilirsin. Tüylü dostunla yeteri kadar vakit geçirdiğin için neleri sevip sevmediğini de çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorsun. Aranızda bir bağ oluşmuş belli! Bu bağın oluşmasının nedeni senin bebeğine çok güzel ebeveyn olabilmen!