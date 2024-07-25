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Kedini Ne Kadar İyi Anlıyorsun?

etiket Kedini Ne Kadar İyi Anlıyorsun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 18:01

Tüylü arkadaşlarımızla bolca vakit geçirmeliyiz. Vakit geçirdikçe neleri sevip sevmediğini görebiliriz. Ayrıca nasıl bir kişiliği olduğunu da anlarız. Böylece daha iyi anlaşır, dost oluruz. Siz minik dostunuzu ne kadar anladığını biliyor musunuz? Gelin beraber ne kadar anladığımıza bakalım!

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1. İşte ilk sorumuz! Patili dostlarınızın en sevdiği oyuncaklarının neler olduğunu sayabilir misiniz?

2. Peki, tüylü bebeğinizin uyumayı en sevdiği yer neresi olduğunu biliyor musunuz?

3. Patili dostunuzun sevdiği atıştırmalıkları say desem söyleyebilir misiniz?

4. Sevdiği ve sevmediği insanları tanıyor musunuz?

5. Tüylü yavrunuzun yapmayı sevdiği aktiviteleri biliyor musunuz?

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6. Şimdiye kadar sorulan sorulara ne cevap verdiğini merak ediyoruz! Sıradaki sorumuz patili dostunuzun sağlık durumu ve veteriner takibini biliyor musunuz?

7. Biraz daha derin sorulara geçelim. Tüylü bebeğinizin nelerden korktuğunu ve rahatsız olduğunu biliyor musunuz?

8. Patili bebeğinizin oyun zamanlarını ya da enerjisinin en yüksek olduğu anları biliyor musunuz?

9. Minik arkadaşınızın tırnak kesim zamanını ve diğer ihtiyaçlarının ne zaman karşılandığını söyleyebilir misiniz?

10. Son olarak tüylü bebeğin tüy dökme dönemleri ne zaman diye sorsak cevap verebilir misiniz?

Patili dostunu çok iyi anlıyorsun!

Patili dostunu çok iyi anlıyorsun!

Tüm özelliklerini biliyorsun. Sakin mi sessiz mi yoksa enerji dolu mu olduğunu sormamıza gerek kalmadan anlatabilirsin. Tüylü dostunla yeteri kadar vakit geçirdiğin için neleri sevip sevmediğini de çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorsun. Aranızda bir bağ oluşmuş belli! Bu bağın oluşmasının nedeni senin bebeğine çok güzel ebeveyn olabilmen!

Patili dostunu anlamıyorsun. Tanışmalısınız!

Patili dostunu anlamıyorsun. Tanışmalısınız!

Patili dostunun nasıl bir yapıya sahip olduğunu pek bilmiyorsun. Neleri sevdiğini, nelerden hoşlandığını söylemeni istediğimizde cevap veremiyorsun. Beraber daha fazla vakit geçirerek birbirinizi tanımaya çalışmalısınız. Böylece daha güzel bir ilişkini olabilir. Onun sevdiği şeyleri yaparak mutlu ve huzurlu bir kedi olmasını sağlayabilirsin!

Anlayıp anlamama arasındasınız!

Anlayıp anlamama arasındasınız!

Tam olarak anladığınızı ya da anlamadığınızı söyleyemeyiz. Sevdiği bir oyuncağı biliyorsundur ama geri kalanları sevip sevmediği hakkında yorum yapamazsın. Aranızdaki ilişki güzel. Fakat biraz daha vakit geçirerek birbirinizi tam olarak tanıyabilirsiniz. Böylece patili dostunuzun ihtiyaçlarını karşılamakta gecikmez, en güzel şekilde bakımını yaparsınız.

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