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Kedini Dünyanın En Mutlu Kedisine Dönüştürecek Şeyi Söylüyoruz!

etiket Kedini Dünyanın En Mutlu Kedisine Dönüştürecek Şeyi Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 18:01

Patili dostunun daha mutlu olması için ne yapman gerekiyor? Cevabı bu testte, senin tek yapman gereken şey kedini ve onun rutinini anlatmak. E hazırsan başlayalım!

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1. Patili dostunun en sevdiği şey bunlardan hangisi?

2. Peki en sevmediği şey ne?

3. Onu nasıl şımartıyorsun?

4. Tüylerinin bakımını ve temizliğini sağlar mısın?

5. Gün içerisinde genellikle ne yapıyor?

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6. Onu bir karaktere benzetseydin ne olurdu?

7. En sevdiği yiyecek ne peki?

8. Peki nerede uyuyor?

9. Son olarak, patili dostunun surat ifadesi hangisine daha çok benziyor?

Kesinlikle her gün taramak!

Sen patili dostunu çok seviyorsun, ilgini asla eksik etmiyorsun. Resmen yediği önünde yemediği arkasında. Kendisini çok güvende ve rahat hissediyor. Tüm bunların üstüne mükemmel bir bakım ona çok iyi gelir. Düzenli olarak her gün onu tararsan aranızdaki bağ da güçlenecek ve kendisini de daha iyi hissedecektir!

Kesinlikle leziz mamalar!

Patili dostun öyle çok sevgiye gelemiyor ama onun kalbine giden yol kesinlikle midesinden geçiyor. Bu yüzden ona sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli mamalar alabilirsin. Hatta her gün farklı bir şey vererek onu şaşırtabilir, küçük atıştırmalıklarla gününü gün edebilirsin. Gerçekten bu minik sürprizler ona çok iyi gelecektir!

Kesinlikle bol oyun!

Senin patili dostun hareket etmeyi çok ama çok seviyor. Bu yüzden onun kalbine giden yol kesinlikle bol ve eğlenceli oyunlardan geçiyor. Ona farklı tarzda oyuncaklar alabilir ve her gün belirli bir vaktini oyun oynamak için ayırabilirsin. Hem böylece aranızdaki bağ kuvvetlenecek hem de gerçekten çok mutlu olacak. Yeni ve farklı oyuncaklar ona çok iyi gelecektir!

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