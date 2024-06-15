Kedini Dünyanın En Mutlu Kedisine Dönüştürecek Şeyi Söylüyoruz!
Kedini Dünyanın En Mutlu Kedisine Dönüştürecek Şeyi Söylüyoruz!
Patili dostunun daha mutlu olması için ne yapman gerekiyor? Cevabı bu testte, senin tek yapman gereken şey kedini ve onun rutinini anlatmak. E hazırsan başlayalım!
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1. Patili dostunun en sevdiği şey bunlardan hangisi?
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2. Peki en sevmediği şey ne?
3. Onu nasıl şımartıyorsun?
4. Tüylerinin bakımını ve temizliğini sağlar mısın?
5. Gün içerisinde genellikle ne yapıyor?
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