Kedine Alman Gereken Şey Ne?
Kedine Alman Gereken Şey Ne?
Patili dostun evde en sadık arkadaşın, değil mi? Onun mutluluğu ve sağlığı için en iyi ürünleri seçmek, her hayvanseverin önceliği olmalı. Ama acaba patili dostun gerçekten neye ihtiyaç duyuyor? En sevdiği oyuncak, mama, ya da uyku yatağı hangisi olmalı?
Bu testle, patili dostun için en uygun ürünleri keşfetmeye hazır mısın? Testi çöz ve patili dostun için en mükemmel seçimleri yap! Hadi başlayalım!
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1. Başlayalım! Patili dostunun en sevdiği oyun nedir?
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2. Minik dostunuzun en sevdiği uyku pozisyonu hangisi?
3. Peki, evde en çok nerede vakit geçirir?
4. Patili dostunun en sevdiği şarkı hangisi olurdu?
5. Minik dostunun en sevdiği lezzet hangisi olurdu?
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