Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?
Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?
Kedinle olan bağının ne kadar derin ve anlamlı bir ilişki kurduğunuzu merak ediyor musun? O zaman seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kedin nerede yatıyor?
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2. Ne zamandır birbirinize dostluk yapıyorsunuz?
3. Patili dostun seninle nasıl iletişim kurar?
4. Uzun bir aradan sonra eve gelsen tüylü dostun seni nasıl karşılar?
5. Patili dostuna bir yatak seçmeni istesek.
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