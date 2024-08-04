Belki de sadece sevgisini gösterme şekli farklıdır. Onun karakteri, duygularını açıkça ifade etmeye pek müsait değil gibi :) Aslında patili dostun seni çok seviyor ancak sevgisini başka yollarla gösteriyor olabilir. Belki de sana olan bağlılığını sessizce, sakin ve özel anlarda hissettirmeyi bekliyordur.