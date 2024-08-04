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Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?

etiket Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 18:02

Kedinle olan bağının ne kadar derin ve anlamlı bir ilişki kurduğunuzu merak ediyor musun? O zaman seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kedin nerede yatıyor?

2. Ne zamandır birbirinize dostluk yapıyorsunuz?

3. Patili dostun seninle nasıl iletişim kurar?

4. Uzun bir aradan sonra eve gelsen tüylü dostun seni nasıl karşılar?

5. Patili dostuna bir yatak seçmeni istesek.

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6. Patili dostun bu yemeklerden hangisini yemek ister?

7. Sen bilgisayar başında çalışırken patili dostun...

8. Son olarak, şu anki ruh halini anlatan kedi görselini seç!

Sana bayılıyor!

Patili dostun seni çok seviyor ve bu sevgisini sana her fırsatta hissettiriyor. Onun için dünyadaki en değerli varlık sensin ve başka kimseyi gözü görmüyor. Seninle geçirdiği her anı değerli buluyor ve bu sevgiyi göstermekten çok keyif alıyor.

Seviyor ama gösteremiyor.

Belki de sadece sevgisini gösterme şekli farklıdır. Onun karakteri, duygularını açıkça ifade etmeye pek müsait değil gibi :) Aslında patili dostun seni çok seviyor ancak sevgisini başka yollarla gösteriyor olabilir. Belki de sana olan bağlılığını sessizce, sakin ve özel anlarda hissettirmeyi bekliyordur.

Seviyor!

Patili dostun seni tabii ki çok seviyor. Sen onun bu dünyadaki en yakın arkadaşı ve güvenilir limanısın. Bazı zamanlar sevgisini göstermekte pek mahir olmasa da, sen içten içe bunun farkındasın ve bu hisse bayılıyorsun.

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