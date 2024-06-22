Kedi ve Köpekler Yıkanır mı? Evcil Hayvanınızı Yıkamadan Önce Bilmeniz Gereken 11 Şey

Evcil hayvanlarımız ailemizin bir parçası! Onları temiz ve sağlıklı tutmaksa bizim görevimiz.

Ancak, yıkanmaları gerektiğinde kafalar biraz karışaşabiliyor. 'Kedi ve köpekler yıkanır mı?' sorusunun cevabı evet, ama dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

İşte sevimli dostlarınızı yıkamadan önce bilmeniz gereken 12 şey! 🐾🚿✨