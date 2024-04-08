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Kariyerinde Yükselişe Geçirecek 10 İlham Verici Hikaye

etiket Kariyerinde Yükselişe Geçirecek 10 İlham Verici Hikaye

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 13:01

Başarısızlık insana kendini değersiz ve kötü hissettirir. Fakat yaptığınız işten ve sahip olduğunuz yetenekten yeteri kadar eminseniz başarısızlık bir öğretmen olmaktan öteye gidemez. Bu yüzden başarılı ve ünlü isimler başarısızlıkları karşısında ısrarcı oldular ve alması gereken dersleri aldılar!

Başarısızlıklara takılmadılar ve onları birer basamak olarak kullandılar. İşte 10 ünlü ismin başarı hikayeleri! 👇

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1. Elvis Presley

1. Elvis Presley

Şu anda dünya üzerinde sanıyoruz Elvis Presley’i tanımayan yoktur. Fakat takvim yaprakları 1954 yılını gösterdiğinde Elvis Presley tam anlamıyla hiçbir şeydi. Grand Ole Opry’de ilk performansını sergiledi. Ve kısa süre sonra işten atıldı. Mekânın menajeri ona kamyon sürmeye devam etmesini tavsiye etti. Elvis Presley ise ona başarı olarak cevap verdi!

2. Walt Disney

2. Walt Disney

Pinokyo, Bambi, Sindirella, Alice Harikalar Diyarı’nda, Peter Pan ve dahası… Çocuk olup da Walt Disney çizgi filmlerini izlemeyenimiz var mı? Şu anda milyon dolarlık eğlence parkları ve yapımlarıyla piyasayı kasıp kavuran Walt Disney çok zor günlerden buralara geldi. Çünkü Walt Disney başlangıçta bir gazetede çizerlik yapıyordu, hatta iyi fikirleri olmadığı ve yaratıcı olmadığı düşünülerek işten kovulmuştu!

3. Katy Perry

3. Katy Perry

Katy Perry başarı basamaklarını uzun uzadıya tırmandı. 15 yaşında bir ilahi rock albümü yaptı ve Hristiyan müzik piyasasında tutunamadı. 17 yaşında Los Angeles’a taşındı fakat iki plak şirketinden de ret cevabı aldı. Sonraysa kendi şarkılarını kaydetti ve hayatımıza kesin bir giriş yaptı!

4. Vincent Van Gogh

4. Vincent Van Gogh

Van Gogh hayatı boyunca tek tablo satabildi. O tabloyu da oldukça ucuz bir fiyata arkadaşına sattı. Fakat o hayatı boyunca toplamda 800 tablo yaptı. Onları bitirilebilmek için günlerce aç kaldı. Bugünse tabloları milyonlarca dolar gelir sağlıyor!

5. The Beatles

5. The Beatles

Onlarca unutulmaz şarkıya imza atan The Beatles grubunun bir plak şirketi tarafından ”Tarzınızı sevmedik ve gitar müziğinin pek de geleceği yok” açıklamasıyla reddedildiğini biliyor muydunuz? Yapım şirketi sahipleri şu anda hayattalarsa eminiz üzüntüleri devam ediyordur!

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6. Oprah Winfrey

6. Oprah Winfrey

ABD televizyonlarının en fazla izleyicisine sahip olan talk show programı The Oprah Winfrey Show’un sunucu Oprah Winfrey televizyon dünyasındaki başarısını film sektöründe de göstermek istedi. ”Beloved” isimli bir filmde başrol oynadı fakat film ilk haftada başarısız oldu. Winfrey depresyona girdi. Birkaç yıl kayıt ve televizyon işlerinde yer almadı. 2013 yılında ”The Butler” filminde oynadı ve prestijli ödüller aldı. Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç ise başarılı işler yapanların da başarısızlığa uğrayabiliyor olacağı!

7. Bill Gates

7. Bill Gates

Bill Gates Traf-O-Data adında trafik bilgilerini kaydeden ve ilgili mercilere gönderen bir şirket kurmuştu. Ancak şirket kısa süre içinde başarısız oldu. Bu başarısızlık ise Bill Gates’i yıldırmadı. Microsoft şu anda dünyaca tanınmış bir şirket ve Bill Gates zaman zaman unvanını kaybetse de dünyanın en zengin insanı!

8. Steve Jobs

8. Steve Jobs

Böyle bir liste yapıp Steve Jobs’a yer vermemek olmazdı. 1983 yılında şirketini büyütmek isteyen Steve Jobs, Pepsi’nin CEO’su John Scully’i, Apple’ın CEO’su olması için ikna etti. O sene Apple Lisa piyasaya sürüldü. Fakat ürün başarısızlıkla sonuçlandı. Steve Jobs ise kesinlikle yılmadı, NeXT isimli bir firma kurdu ve Apple’ı bugünkü haline getirdi!

9. Harland Sanders

9. Harland Sanders

Harland Sanders yani daha çok bilinen adıyla KFC! 1946 model Ford’uyla gezdiği 1000’den fazla restoran onun özel soslu tavuğunu satmayı reddetti. Fakat 1009. denemede başarılı oldu! Her tavuktan sadece 5 cent pay aldı. Sonra doktor ve uzman onayıyla siparişler artmaya başladı ve 1960’ların sonunda ABD’nin dört bir yanında yüzlerce franchaise dükkana sahipti!

10. Henry Ford

10. Henry Ford

Yenilikçi montaj hattı ve Amerikan yapımı otomobilleri ile dünyaca tanınan Henry Ford, Ford Motor Şirketi’ni kurdu ve tamı tamına 5 kez batırdı!

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