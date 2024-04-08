Kariyerinde Yükselişe Geçirecek 10 İlham Verici Hikaye

Başarısızlık insana kendini değersiz ve kötü hissettirir. Fakat yaptığınız işten ve sahip olduğunuz yetenekten yeteri kadar eminseniz başarısızlık bir öğretmen olmaktan öteye gidemez. Bu yüzden başarılı ve ünlü isimler başarısızlıkları karşısında ısrarcı oldular ve alması gereken dersleri aldılar!

Başarısızlıklara takılmadılar ve onları birer basamak olarak kullandılar. İşte 10 ünlü ismin başarı hikayeleri! 👇