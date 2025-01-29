onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Karakterine Göre Hangi Ünlü 80’ler Şarkısısın?

etiket Karakterine Göre Hangi Ünlü 80’ler Şarkısısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 16:01

80’ler, unutulmaz şarkılar ve enerjisiyle müzik tarihine damga vurmuş bir dönem! Peki, senin karakterin hangi ünlü 80’ler şarkısıyla özdeşleşiyor? Soruları cevapla, ruhunun melodisini keşfet!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir günü nasıl geçiriyorsun?

2. Hangisi seni bunlardan hangisi daha iyi tanımlar?

3. Seni tanımlayan bir hayvan seçsen, hangisi olurdu?

4. Bir anıyı nasıl hatırlamak istersin?

5. Peki bir müzik enstrümanı çalacak olsan, hangisini seçerdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Önemli bir proje var diyelim. Hangi görevi üstlenirsin?

7. Sence hangisi önemli?

8. Kendini motive etmek için ne yaparsın?

9. Kendini hangi doğal manzarada hayal ediyorsun?

10. Son olarak hayatta en çok hangisini önemsersin?

Careless Whisper – George Michael

Eye of the Tiger – Survivor

Time After Time – Cyndi Lauper

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın