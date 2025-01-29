Karakterine Göre Hangi Ünlü 80’ler Şarkısısın?
Karakterine Göre Hangi Ünlü 80’ler Şarkısısın?
80’ler, unutulmaz şarkılar ve enerjisiyle müzik tarihine damga vurmuş bir dönem! Peki, senin karakterin hangi ünlü 80’ler şarkısıyla özdeşleşiyor? Soruları cevapla, ruhunun melodisini keşfet!
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1. Bir günü nasıl geçiriyorsun?
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2. Hangisi seni bunlardan hangisi daha iyi tanımlar?
3. Seni tanımlayan bir hayvan seçsen, hangisi olurdu?
4. Bir anıyı nasıl hatırlamak istersin?
5. Peki bir müzik enstrümanı çalacak olsan, hangisini seçerdin?
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6. Önemli bir proje var diyelim. Hangi görevi üstlenirsin?
7. Sence hangisi önemli?
8. Kendini motive etmek için ne yaparsın?
9. Kendini hangi doğal manzarada hayal ediyorsun?
10. Son olarak hayatta en çok hangisini önemsersin?
Careless Whisper – George Michael
Eye of the Tiger – Survivor
Time After Time – Cyndi Lauper
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