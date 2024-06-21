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Kaldırımdan Giderken Yayaya Korna Çalan Motorcuyu Uyardı: İki Motor Sürücüsü Arasında Kavga Çıktı

Kaldırımdan Giderken Yayaya Korna Çalan Motorcuyu Uyardı: İki Motor Sürücüsü Arasında Kavga Çıktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 13:06 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 13:09

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Son dönemlerde giderek yaygınlaşan kaldırımdan geçen motorcular, özellikle şehir merkezlerinde ve yoğun trafikte, yaya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bu durum, sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye sokmaya devam ediyor.

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İstanbul'da bir motorcu da kaldırımdan giderken önündeki yayaya korna çaldı. Bunu gören başka bir motorcu, kaldırımdan giden motorcuya sert bir tepki gösterdi.

İstanbul'da bir motorcu da kaldırımdan giderken önündeki yayaya korna çaldı. Bunu gören başka bir motorcu, kaldırımdan giden motorcuya sert bir tepki gösterdi.

İki motorcu arasındaki tartışmada, kaldırımdan giden motorcu acelesi olduğunu söylerken diğer motorcu ise tepkisini göstermeye devam etti.

İki motorcu arasındaki tartışmada, kaldırımdan giden motorcu acelesi olduğunu söylerken diğer motorcu ise tepkisini göstermeye devam etti.

Yoldan giden motorcu, kendi yaptığının da yasak olduğunu fakat dikkatli bir şekilde kimseye zarar vermeden ilerlediğini ekledi.

Yoldan giden motorcu, kendi yaptığının da yasak olduğunu fakat dikkatli bir şekilde kimseye zarar vermeden ilerlediğini ekledi.

Videonun tamamı için;

İkili arasındaki tartışma sosyal medyada da tepki topladı 👇

İkili arasındaki tartışma sosyal medyada da tepki topladı 👇
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