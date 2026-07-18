Kahve Tercihlerine Göre Ne Kadar Aşko-Kuşko’sun?

Sende o enerji kesinlikle var ama bunu çok estetik bir şekilde dışa vuruyorsun. Abartıya kaçmadan hem göze hitap etmeyi hem de anın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun. Kendi alanını yaratırken şıklıktan asla vazgeçmiyorsun. Olaylara yaklaşımındaki o dengeli tatlılık etrafındaki herkesin çok hoşuna gidiyor. Detaylara verdiğin o ince önem senin en büyük imzan.