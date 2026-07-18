Kahve Tercihlerine Göre Ne Kadar Aşko-Kuşko’sun?
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Kahve içerken bile aşko-kuşko seçimlerinden vazgeçemeynler buraya! Kahve tercihlerine göre ne kadar aşko-kuşko'sun?
Öğrenmek istersen hemen teste başla. Biz meraktan çatlamak üzereyiz çünkü!
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1. Şıkır şıkır bir giriş yapalım! Bize bir kahve sunumu seçer misin?
2. Matcha seviyor musun?
3. Sevmiyorsan bile tadını beğenebileceğini düşündüğün bir matcha seçer misin?
4. Sana bizden bol köpüklü bir Türk kahvesi! Şekeri nasıl olsun?
5. Café Aromis ile sana bol buzlu bir latte hazırlayalım! Şurup tercihin ne olacak?
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6. Şimdi de süt detayını soralım. Kahvende tercih ettiğin bir süt seçer misin?
7. İçtiğin kahvenin kalorisi senin için önemli mi?
8. Son sorudayız! Espresso ile sütün oranını nasıl seversin?
Aşko-kuşkometreye göre %100 aşko-kuşko'sun!
Estetik ve zarif bir aşko-kuşko'sun!
Aşko-kuşko birisin ama yeri ve zamanında!
Sende aşko-kuşko olmanın zerresi bile yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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