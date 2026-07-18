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Kahve Tercihlerine Göre Ne Kadar Aşko-Kuşko’sun?

etiket Kahve Tercihlerine Göre Ne Kadar Aşko-Kuşko’sun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 09:31
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Kahve içerken bile aşko-kuşko seçimlerinden vazgeçemeynler buraya! Kahve tercihlerine göre ne kadar aşko-kuşko'sun?

Öğrenmek istersen hemen teste başla. Biz meraktan çatlamak üzereyiz çünkü!

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1. Şıkır şıkır bir giriş yapalım! Bize bir kahve sunumu seçer misin?

2. Matcha seviyor musun?

2. Matcha seviyor musun?

3. Sevmiyorsan bile tadını beğenebileceğini düşündüğün bir matcha seçer misin?

4. Sana bizden bol köpüklü bir Türk kahvesi! Şekeri nasıl olsun?

4. Sana bizden bol köpüklü bir Türk kahvesi! Şekeri nasıl olsun?

5. Café Aromis ile sana bol buzlu bir latte hazırlayalım! Şurup tercihin ne olacak?

5. Café Aromis ile sana bol buzlu bir latte hazırlayalım! Şurup tercihin ne olacak?
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6. Şimdi de süt detayını soralım. Kahvende tercih ettiğin bir süt seçer misin?

6. Şimdi de süt detayını soralım. Kahvende tercih ettiğin bir süt seçer misin?

7. İçtiğin kahvenin kalorisi senin için önemli mi?

8. Son sorudayız! Espresso ile sütün oranını nasıl seversin?

8. Son sorudayız! Espresso ile sütün oranını nasıl seversin?

Aşko-kuşkometreye göre %100 aşko-kuşko'sun!

Aşko-kuşkometreye göre %100 aşko-kuşko'sun!

Kahve seçimlerine bakınca ilk soruda bile aşko-kuşko olduğunu hemen anladık! Böyle takılmak sadece kahve seçimlerinden ibaret değil. Yaşam tarzın bu olmuş artık. Yerleşmiş bir tarzın var ve bunu çok da iyi taşıyabiliyorsun! Arkadaş gruplarının aranan aşko-kuşko insanı kesinlikle sensin!

Estetik ve zarif bir aşko-kuşko'sun!

Estetik ve zarif bir aşko-kuşko'sun!

Sende o enerji kesinlikle var ama bunu çok estetik bir şekilde dışa vuruyorsun. Abartıya kaçmadan hem göze hitap etmeyi hem de anın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun. Kendi alanını yaratırken şıklıktan asla vazgeçmiyorsun. Olaylara yaklaşımındaki o dengeli tatlılık etrafındaki herkesin çok hoşuna gidiyor. Detaylara verdiğin o ince önem senin en büyük imzan.

Aşko-kuşko birisin ama yeri ve zamanında!

Aşko-kuşko birisin ama yeri ve zamanında!

Senin için aşko-kuşko biri olmak zorlama bir şey olmamalı. Her an bu tarzda yaşamak yorucu olabiliyor senin için. Elbette yeri geldiğinde tarzını yansıtıyorsun, karakterinin bir parçası olmuş ama bazen de 'Amaaan' deyip salabiliyorsun her şeyi.

Sende aşko-kuşko olmanın zerresi bile yok!

Sende aşko-kuşko olmanın zerresi bile yok!

Sen hayatı olabildiğince net, düz ve filtresiz yaşamayı seviyorsun. Süslü kelimeler, abartılı sunumlar veya trendler senin radarına bile girmiyor. Neyse o diyerek yoluna devam eden bir duruşun var. Mantık ve işlevsellik senin için her zaman ön planda. Olaylara yaklaşımındaki bu pratiklik ve ciddiyet senin karakterinin en net yansıması olmuş durumda.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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