Kahve Seçimlerine Göre Hayatının Aşkıyla Nerede Karşılaşacaksın?

Senin hikayen büyük tesadüflerden çok, küçük ama anlamlı anlarla başlayacak. Bir gün sıradan bir kahve molası verirken siparişini beklediğin sırada ya da her zaman gittiğin o samimi kafede göz göze geleceksin. Önce kısa bir sohbet başlayacak, sonra bu karşılaşma beklediğinden çok daha uzun sürecek. Ortak kahve zevkiniz, konuşacak onlarca konu bulmanızı sağlayacak. Günün sonunda eve dönerken aklında sadece içtiğin kahvenin tadı değil, tanıştığın o kişi de olacak.