Kahve Seçimlerine Göre Hayatının Aşkıyla Nerede Karşılaşacaksın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sevdiğin kahve, sandığından çok daha fazla şey anlatıyor aslında. Peki ya kahve seçimlerin, hayatının aşkıyla nerede karşılaşacağını da söylüyorsa? Cevaplarını ver, sonunda seni nasıl bir aşk hikayesinin beklediğini birlikte öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah kahveni seç bakalım!
2. Kahve çekirdeğinin kavrulma derecesi sence nasıl olmalı?
3. Kahveni hangi aromayla içmek daha çok hoşuna gider?
4. Bu kahve çekirdeklerinden hangisini denemek isterdin?
5. Kahveni nasıl içersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tatlıyla en çok hangi kahveyi yakıştırıyorsun?
7. Peki kahveni hangi fincanda içmek istersin?
8. Kahvenin yanına bu lezzetlerden birini seç bakalım!
Hayatının aşkıyla sıcak bir kitap kafede karşılacaksın!
Hayatının aşkıyla bir seyahatte beklenmedik şekilde tanışacaksın!
Hayatının aşkıyla günlük rutininin tam ortasında karşılaşacaksın!
Hayatının aşkıyla en sevdiğin kafelerden birinde karşılaşacaksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın