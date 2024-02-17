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Kadın Hastalıkları Doktorunun Prezervatifler ile İlgili Bilgilendirici Paylaşımına Gelen Çağ Dışı Yorumlar

Kadın Hastalıkları Doktorunun Prezervatifler ile İlgili Bilgilendirici Paylaşımına Gelen Çağ Dışı Yorumlar

cinselyasam Doktor
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 15:56

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Op. Dr. Ünzile Girişgin'in Instagram hesabından yaptığı ve bir korunma yöntemi olan prezervatifler ile ilgili paylaşımına gelen yorumlar gündem oldu.

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Ünzile Girişgin o videosunda bazı prezervatif markalarının kadınlarda rahim ağzında yaralara neden olduğunu açıkladı.

Ünzile Girişgin o videosunda bazı prezervatif markalarının kadınlarda rahim ağzında yaralara neden olduğunu açıkladı.

Kauçuk veya lateksin veya kullanılan maddelerin alerjisiyle de alakalı olabileceğini belirten Ünizle Girişgin, prezervatif seçiminin de kadınların sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Kauçuk veya lateksin veya kullanılan maddelerin alerjisiyle de alakalı olabileceğini belirten Ünizle Girişgin, prezervatif seçiminin de kadınların sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

İşte Op. Dr. Ünzile Girişgin'in o videosu:

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

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Nuray

Bunlar bide üreyecek.. Keşke cehaletinizle birlikte yok olsanız..

sanene

Bilimden uzak, insan, hayvan, ağaç vs. her türlü canlıdan nefret eden, kindar ve bağnaz mahlukatlardan nasıl yorumlar bekliyorsak...

mervednz

Beyinleri olmadan nasıl yaşıyolar hayret ediyorum..

Blau und Marchen

Kontrol mekanizmaları olmadığı için oraya buraya saldırıyorlar.