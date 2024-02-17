Kadın Hastalıkları Doktorunun Prezervatifler ile İlgili Bilgilendirici Paylaşımına Gelen Çağ Dışı Yorumlar

Op. Dr. Ünzile Girişgin'in Instagram hesabından yaptığı ve bir korunma yöntemi olan prezervatifler ile ilgili paylaşımına gelen yorumlar gündem oldu.
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Ünzile Girişgin o videosunda bazı prezervatif markalarının kadınlarda rahim ağzında yaralara neden olduğunu açıkladı.
Kauçuk veya lateksin veya kullanılan maddelerin alerjisiyle de alakalı olabileceğini belirten Ünizle Girişgin, prezervatif seçiminin de kadınların sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.
İşte Op. Dr. Ünzile Girişgin'in o videosu:
O videoya gelen yorumlar: 👇
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Bunlar bide üreyecek.. Keşke cehaletinizle birlikte yok olsanız..
Bilimden uzak, insan, hayvan, ağaç vs. her türlü canlıdan nefret eden, kindar ve bağnaz mahlukatlardan nasıl yorumlar bekliyorsak...
Beyinleri olmadan nasıl yaşıyolar hayret ediyorum..
Kontrol mekanizmaları olmadığı için oraya buraya saldırıyorlar.